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Ядерний удар по Україні. Американський генерал обіцяє «сюрприз» Путіну

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ядерний удар по Україні. Американський генерал обіцяє «сюрприз» Путіну
Заява Байдена була дуже чіткою, Путін не може бути не збентеженим  
фото з відкритих джерел

«У президента США є великий список руйнівних варіантів для російських збройних сил»  

Генерал у відставці Бен Ходжес, екскомандувач сухопутними військами США в Європі (2014-2017), який допомагав тренувати українських вояків, прокоментував у розмові з «Главкомом» погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю проти України. Він зазначив, що відповідь США у такому випадку стане для росіян «сюрпризом». 

«Минулого тижня мій президент уже сказав, що це буде жахлива помилка, якщо Росія застосує ядерну зброю, або вона заплатить високу ціну. Інші світові лідери теж повторили це. Тому заява Байдена була дуже чіткою, І і Путін не може бути не збентеженим щодо серйозності США з цього приводу», – сказав Ходжес.

За словами екскомандувача сухопутними військами США в Європі, немає потреби анонсувати відповідь США у випадку застосування Росією ядерної зброї проти України.

«Ніхто й не повинен цього знати. У цьому якраз і полягає суть.  У президента США є великий список варіантів, застосування яких будуть руйнівними для російських збройних сил.  І було б не розумно показувати список цих опцій, бо тоді ви втрачаєте гнучкість. Натомість росіяни просто повинні зрозуміти, що для них буде сюрпризом те, що збираються зробити США у такому випадку. І тому зовсім не доречно розголошувати цей список. І ви не маєте права знати, якими можуть бути ці відповіді», – сказав Ходжес.

Щодо того, чи застосує Путін атомну зброю, генерал вважає: це малоймовірно.  

Напередодні в ексклюзивному інтерв'ю CNN Байден сказав: вважає, що Путін не застосує тактичну ядерну зброю в Україні.

Днями радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон назвав Путіна «законною військовою мішенню», коментуючи заяви президента РФ щодо ймовірного застосування ядерної зброї проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Читайте також: Генерал Бен Ходжес: Росіяни повинні розуміти, що США мають для них «сюрприз»
Теги: росія путін ядерна зброя президент росіяни

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