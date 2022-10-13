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Зеленський попередив про загрозу Європі від російських атак проти України

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський попередив про загрозу Європі від російських атак проти України
Зеленський попередив про загрозу ударів РФ по газотранспортній інфраструктурі України
фото: Офіс президента

Український президент вважає, що Росія може атакувати газотранспортну інфраструктуру України

Росія може готувати нові удари по Україні, щоб зруйнувати газотранспортну інфраструктуру. Таким чином агресор планує перекрити постачання газу до Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькому виданню ZDF.

Президент припустив, що Росія причетна до витоків на газопроводах «Північний потік». За його словами, Кремль планує зовсім перекрити постачання газу до ЄС, зокрема до Німеччини.

Зеленський вважає, що Росія може вчинити теракти на своїй газотранспортній системі, щоб потім нібито «у відповідь» вдарити по інфраструктурі України.

«Вони здійснять удари по газотранспортній системі України. Щоб їх не звинуватили, вони зроблять теракт у себе на території. Тому що, якщо вони б'ють по нашій газотранспортній системі, то зрозуміло, що це вони (росіяни – «Главком»). Будуть великі штрафні санкції», – пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що, пошкодивши газову інфраструктуру, росіяни будуть вимагати від Німеччини зняти санкції та запустити «Північний потік-2».

Нагадаємо, розгерметизація двох ниток першого «Північного потоку» та однієї – «Північного потоку-2» поблизу данського острова Борнхольм відбулася 26 вересня.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. Також відомо, що за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію

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