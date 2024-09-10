Єрмак представив своїх нових заступників: чим вони займатимуться

Єрмак під час наради з головами обласних державних адміністрацій представив своїх нових заступників

Віктор Микита працюватиме з регіонами, натомість Ірина Верещук буде сконцентрована на питаннях, якими займалася в уряді

Новими заступниками керівника Офісу президента стали Ірина Верещук, яка була міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та Віктора Микита – головою Закарпатської ОВА. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався ексзаступник Єрмака Олексій Кулеба. Пріоритетні напрями на посаді – робота з прифронтовими регіонами та напрацювання комунікації з усіма областями для оперативного розв'язання питань, зокрема щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримки бізнесу.

«Планую зустрітися з кожним головою обласної адміністрації (уже розроблений графік зустрічей), щоб зрозуміти проблеми кожного регіону. Важливо також створити комунікацію з Кабінетом міністрів», – сказав Микита.

Окрім того, посадовець хоче внести зміни у підходи до проведення Конгресу місцевих та регіональних влад для покращення комунікації.

Водночас колишня очільниця Мінреінтеграції буде сконцентрована на питаннях, якими займалася і в уряді: внутрішньо переміщені громадяни, діти й захист їхніх прав, зокрема тих, що перебувають у прифронтових регіонах, та всі гуманітарні питання.

«Окремий надзвичайно важливий трек – це ветерани. Вони будуть у топі президентської та нашої уваги. Впевнена, що разом з новою міністеркою у справах ветеранів ми зуміємо дати новий імпульс ветеранській політиці», – заявила Верещук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук та Віктора Микиту на посади заступників керівника Офісу президента.

Раніше Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

До слова, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук.