Головна Країна Політика
search button user button menu button

Єрмак представив своїх нових заступників: чим вони займатимуться

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Єрмак представив своїх нових заступників: чим вони займатимуться
Єрмак під час наради з головами обласних державних адміністрацій представив своїх нових заступників
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Віктор Микита працюватиме з регіонами, натомість Ірина Верещук буде сконцентрована на питаннях, якими займалася в уряді

Новими заступниками керівника Офісу президента стали Ірина Верещук, яка була міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та Віктора Микита – головою Закарпатської ОВА. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався ексзаступник Єрмака Олексій Кулеба. Пріоритетні напрями на посаді – робота з прифронтовими регіонами та напрацювання комунікації з усіма областями для оперативного розв'язання питань, зокрема щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримки бізнесу. 

«Планую зустрітися з кожним головою обласної адміністрації (уже розроблений графік зустрічей), щоб зрозуміти проблеми кожного регіону. Важливо також створити комунікацію з Кабінетом міністрів», – сказав Микита.

Окрім того, посадовець хоче внести зміни у підходи до проведення Конгресу місцевих та регіональних влад для покращення комунікації.

Водночас колишня очільниця Мінреінтеграції буде сконцентрована на питаннях, якими займалася і в уряді: внутрішньо переміщені громадяни, діти й захист їхніх прав, зокрема тих, що перебувають у прифронтових регіонах, та всі гуманітарні питання.

«Окремий надзвичайно важливий трек – це ветерани. Вони будуть у топі президентської та нашої уваги. Впевнена, що разом з новою міністеркою у справах ветеранів ми зуміємо дати новий імпульс ветеранській політиці», – заявила Верещук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук та Віктора Микиту на посади заступників керівника Офісу президента.

Раніше Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

До слова, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук.

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак Офіс президента Ірина Верещук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петиція про присвоєння Героя України (посмертно) мовознавиці Ірині Фаріон ближче до четвертої години 4 вересня зібрала достатню кількість голосів
Героя України – Ірині Фаріон. Як Банкова гальмувала петицію Розслідування
4 вересня, 21:00
Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації
Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації
13 серпня, 15:58
Прем’єр-міністр Індії відвідає Україну на День Державного прапора
Візит прем'єра Індії в Україну: Офіс президента назвав дату
19 серпня, 16:28
Прем'єр-міністр Індії назвав російське вторгнення на територію України війною
Зустріч Зеленського з Моді: глава Офісу президента розповів подробиці
23 серпня, 17:55
Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України
Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо
24 серпня, 18:20
Прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України напередодні Дня Незалежності
Андрій Єрмак пояснив, яке чітке послання дав Моді Україні
27 серпня, 14:40
Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном
Україна намагатиметься підштовхнути США до зняття обмежень на удари по РФ – CNN
29 серпня, 07:17
У Києві пройшов форум «Україна 2024. Незалежність»: ключові висновки
У Києві пройшов форум «Україна 2024. Незалежність»: ключові висновки
27 серпня, 11:42
Президент подякував міністрам за роботу, зазначивши, що деякі з них пропрацювали в уряді 4,5-5 років
«Нам потрібна нова енергія». Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні
4 вересня, 16:48

Політика

Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
Єрмак представив своїх нових заступників: чим вони займатимуться
Єрмак представив своїх нових заступників: чим вони займатимуться
Кабмін звільнив заступників міністрів з чотирьох відомств
Кабмін звільнив заступників міністрів з чотирьох відомств
Зеленський офіційно представив нового очільника МЗС Сибігу (відео)
Зеленський офіційно представив нового очільника МЗС Сибігу (відео)
Що чекає Україну взимку: прогноз глави уряду
Що чекає Україну взимку: прогноз глави уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
40K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9835
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
8471
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua