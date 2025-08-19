Головна Світ Політика
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
Мерц під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
фото: Білий дім

Раніше Зеленський повідомив, що дати переговорів ще немає

Канцлер Німеччини заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленський та європейськими лідерами обговорювалась тристороння зустріч лідерів. Про це повідомляє Главком з посиланням на АР.

За словами Мерца, Трамп планує зустрітися з Зеленським і Путіним «протягом наступних двох тижнів». Водночас канцлер каже, що місце переговорів ще потрібно узгодити та він поки не може дати однозначної відповіді, до чого може призвести майбутній саміт лідерів.

Мерц сказав, що така зустріч «має бути, як і всі зустрічі, добре підготовленою, ми зробимо це разом з президентом Зеленським».

Він повідомив, що очікування від переговорів у Білому домі не просто виправдалися, а й перевершили та додав: «Є відчуття, що це вирішальні дні для України».

Канцлер Німеччини заявив, що європейцям та американцям потрібно буде обговорити, хто і якою мірою бере участь у гарантіях безпеки. «Цілком очевидно, що вся Європа повинна брати участь», – сказав він.

«Йдеться не лише про територію України, йдеться про політичний порядок у Європі», – додав він.

На запитання про можливість розміщення німецьких миротворчих військ він сказав, що ще зарано давати остаточну відповідь.

До слова, президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним.

Водночас президент зазначив, що поки дату переговорів не визначено: «Ніякої дати ми не маємо».

Своєю чергою президент Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

