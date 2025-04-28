Римо-католицький єпископ оцінив шанси українця стати новим Папою

Віталій Кривицький: «Кардинал Бичок – наймолодший серед претендентів. А Церква потребує Папу старшого віку»

Очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький прокоментував можливість обрання українця, кардинала Миколи Бичка, наступним Папою Римським. За словами єпископа, шанси наразі мінімальні. Про це Кривицький зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Беручи до уваги практику обрання Папи, я б сказав – мінімальні (шанси в кардинала Миколи Бичка стати наступним понтифіком, – «Главком»). А все тому, що кардинал Бичок – наймолодший серед претендентів. Є така думка – і я її поділяю – що Церква потребує Папу старшого віку. Молодий Папа, якому Господь пошле, приміром, ще сорок років життя, просто забальзамує церкву, закільцює її на собі. А от зміна понтифіка кожні 10-15 років дасть можливість церкві розвиватися та йти в ногу з часом, але при цьому не відриватися від фундаменту», – зауважив Кривицький.

Єпископ також порівняв Бичка з Іваном Павлом II, який став Папою у 58 років і керував Церквою майже тридцять років: «Власне, 58 років – це не 45, які має Микола Бичок. Іван Павло II був видатним Папою, винятковим у широкому розумінні. Але тут річ ще ось у чому. Людина може бути дуже добрим духівником, але при цьому не вміти адмініструвати. Або ж може бути чудовим настоятелем у невеличкій єпархії, але не впоратися з великою кількістю людей. До талантів майбутнього Папи висувається багато вимог».

Очільник Києво-Житомирської дієцезії зазначив, що познайомився з кардиналом Бичком після його консекрації (посвячення, – «Главком») в єпископи. За словами Кривицького, про чесноти кардинала він чув від інших.

«Знаю я його (Миколу Бичка, – «Главком») мало. Чув натомість про його чесноти від інших: про те, що це щира та відкрита людина. Кажуть також – з почуттям гумору. Чи прийде колись його час? Це було б чудово для нашої церкви. Проте передусім призначення Папи має стати реалізацією тих задумів, які має Господь. Наше людське «я хочу» маємо тримати під контролем», – наголосив єпископ.

Як повідомлялося, уперше у сучасній історії Ватикан може очолити темношкірий Папа Римський. Африканці сподіваються, що один із їхніх співвітчизників може стати наступним понтифіком та продовжити спадщину Франциска, який виступав на захист країн, що розвиваються.

До слова, згідно з даними ChatGPT від OpenAI, новим главою Римо-католицької церкви може стати кардинал П'єтро Паролін. ШІ зазначає, що 70-річний італієць вважається продовжувачем справи Папи Франциска і лідирує серед букмекерів.

Нагадаємо, що 25 квітня у Римі, напередодні похорону Папи Франциска, відбулася офіційна пресконференція владики Миколи Бичка, єпарха для українців католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Під час виступу він закликав до єднання та відданості християнським цінностям у непростий момент для Католицької Церкви.

Раніше латинський патріарх Єрусалиму П'єрбаттіста Піццабалла та український кардинал Микола Бичок, правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, провели зустріч.