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Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
фото скріншот відео

Глава держави високо оцінив готовність австрійської сторони приєднатися до реалізації Української формули миру

Сьогодні, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Посадовці обговорили у Києві питання євроінтеграції України та подолання наслідків російської війни. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Як зазначається, під час зустрічі Зеленський подякував Австрії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вагому допомогу в подоланні наслідків російської війни.

Глава держави високо оцінив готовність австрійської сторони приєднатися до реалізації Української формули миру та поінформував про подальші кроки в контексті її практичної імплементації, зокрема підготовку Глобального саміту миру.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг виступає за збереження відкритих каналів діалогу з Росією, попри її спробу «в неоімперіалістичний спосіб захопити іншу державу»

Теги: міністр Володимир Зеленський президент Австрія

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