В Австрії перекинувся автобус, серед пасажирів є українці
Двоповерховий автобус з'їхав з траси, перекинувся через захисне огородження
На півдні Австрії у вівторок вранці сталася ДТП за участю автобуса сполученням Берлін-Трієст, у результаті чого одна жінка загинула, ще близько 20 пасажирів травмовано. Серед пасажирів автобуса були й громадяни України. Про це повідомляє Austria Presse Agentur (АРА).
«Міжнародний автобус потрапив в аварію рано вранці у вівторок в районі Санкт-Вайт-ан-дер-Глан поблизу Міхельдорфа в Каринтії. За даними поліції, загинула 19-річна жінка з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення», – йдеться у повідомленні.
Більшість постраждалих було доставлено до лікарні, важкі травми отримала громадянка Німеччини.
ДТП сталася близько 4.45 ранку. Двоповерховий автобус з'їхав з траси, перекинувся через захисне огородження і завалився на бік.
Тести алкотестерів обох водіїв виявилися негативними. Розслідування на місці ще триває.
Пасажири автобуса були з кількох країн – Австрії, Словенії, Італії, Німеччини та України. Автобус Flixbus їхав з Берліна через австрійський Лінц до італійського Трієста.
Консул посольства України в Австрії Мирослава Зінкевич повідомила в коментарі «Укрінформу», що серед пасажирів автобуса були щонайменше двоє українців. За її словами, громадянство постраждалих ще з'ясовується.
Раніше повідомлялося, що на півночі Італії автобус з українцями зіткнувся з фурою, внаслідок чого 15 осіб зазнали ушкодження, троє потерпілих перебувають у тяжкому стані
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