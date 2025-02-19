Зеленський розповів, які країни не бажають вступу України до НАТО

Президент назвав чотири країни, що не підтримують Україну на шляху до НАТО

Серед тих, хто відкидає ідею приєднання до Альянсу, – Сполучені Штати

Проти вступу України до Північноатлантичного альянсу виступають чотири країни, решта підтримують її приєднання до НАТО.

Зокрема, проти вступу нашої країни до Альянсу виступають Словаччина, Угорщина, Німеччина та США. Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Слова Зеленського цитує турецьке агентство Anadolu.

«Якщо НАТО не варіант, про які гарантії безпеки ми говоримо?» – сказав президент України. Він наголосив, що, хоча українська армія є сильною, для її підтримки «потрібні гроші та зброя». При цьому він зауважив, що президент Ердоган підтримав членство України в НАТО у майбутньому.

Зеленський також акцентував, що Україна потребує гарантій економічної безпеки. За його словами, для цього вона має «увійти у такий великий ринок, як Євросоюз».

Нагадаємо, напередодні, 18 лютого, Володимир Зеленський провів зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом у вузькому та розширеному форматах.

Того самого дня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулася перша сесія переговорів між США та Росією. Україна в цьому заході участі не брала і заявила, що не визнаватиме жодних угод, ухвалених без її участі.