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Зеленський наступного тижня здійснить візит до Іспанії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський наступного тижня здійснить візит до Іспанії
За даними ЗМІ, Зенський має приземлитися в Мадриді в неділю вдень
фото: glavcom.ua

Зустріч Зеленського із королем Іспанії ще не включена в офіційний порядок денний

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Мадрида, щоб зустрітися з королем Іспанії Філіпом VI і головою уряду країни Педро Санчесом. Про це пише видання Cadena SER із посиланням на власні джерела

Очікується, що поїздка українського президента до Іспанії та зустріч із керівництвом держави відбудеться на початку наступного тижня. Це стане першим закордонним візитом Зеленського після скасування відповідних поїздок кілька тижнів тому через загострення ситуації на фронті.

За даними іспанської радіомережі, Зеленський приземлиться в Мадриді в неділю вдень, а в понеділок у нього запланована зустріч з королем і президентом уряду Санчесом.

Інформацію про такий візит президента України до Мадрида наступного понеділка, 27 травня, підтвердили Cadena SER прямі джерела з команди, яка планує цю зустріч.

Зазначається, що зустріч Зеленського із Філіпом VI ще не включена в офіційний порядок денний, але, вона, за попередніми даними, вже погоджена, як із Педро Санчесом, з яким український президент близько тижня тому мав підписати двосторонню безпекову угоду між державами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський мав відвідати Іспанію. У Мадриді мало пройти підписання двосторонньої угоди про безпеку. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

Однак президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Глава держави не вперше відкладає поїздки до цих країн. Про це повідомляє CNN Portugal.

За даними видання, Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні наразі.

Теги: Іспанія Володимир Зеленський президент Педро Санчес

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