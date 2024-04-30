Зеленський та перша леді зустрілися з герцогинею Единбурзькою (фото, відео)

Уперше від початку війни Київ відвідала член королівської родини Британії

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися в Києві з дружиною брата Короля Чарльза III герцогинею Единбурзькою Софі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Це був перший візит члена королівської родини Великої Британії в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Ми дуже цінуємо підтримку народу Великої Британії, зокрема, вдячні за притулок для наших біженців із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Також дуже вдячні за всі пакети військової допомоги вашого уряду та прем’єр-міністрів. Це надзвичайно важливо для наших військових», – сказав глава держави.

Олена Зеленська подякувала гості за боротьбу із сексуальним насильством на війні. Зокрема, за онлайн-участь у міжнародній конференції «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки». Захід відбувся в березні в Києві за підтримки Великої Британії.

Перша леді відзначила допомогу Великої Британії в організації національного судового розслідування російських воєнних злочинів та участь у Коаліції за повернення українських дітей, яких держава-агресорка РФ утримує в полоні.

Нагадаємо, у травні 2023 року Олена Зеленська була присутня у Лондоні на коронації Чарльза III.