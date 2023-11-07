Зеленський увів нового командувача Лупанчука до складу Ставки

Указ набуває чинності з дня його опублікування

Сьогодні, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача, ввівши до Ставки нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергія Лупанчука. Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

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«Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю… увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Лупанчука Сергія Костянтиновича – командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Хоренка», – йдеться в указі.

Як зазначається, цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

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Як повідомлялося, 3 листопада президент України указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Сергія Лупанчука. Лупанчук має звання полковника. У відкритому доступі інформації про нього немає.