Зеленський відреагував на запрошення Трампа знову приїхати до Білого дому

Президент України розповів про результати переговорів у Джидді та нові готовності України до завершення війни

Президент України заявив, що не чув про те, що президент США Дональд Трамп запросив його до Білого дому. Про це повідомляє кореспондент «Главком» з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського.

Зеленський висловив готовність зустрітися, але підкреслив, що«будь-яка зустріч має завершуватися з позитивним результатом».

Заначимо, вчора 11 березня, президент США сказав, що Володимир Зеленський може повернутись у Білий дім після того, як відбулись переговори у Саудівській Аравії.

Під час брифінгу Зеленський також прокоментував деталі переговорів між Україною та США у Джидді, та підкреслив, що американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до них. Зеленський нагадав про реакцію європейських лідерів, та підкреслив: «Європейці вже сказали, що м'яч на боці росіян».

Раніше Дональд Трамп заявив, що Україна погодилась на 30-денне перемир'я.

Нагадаємо, Україна погодилася на пропозицію про 30-денне перемир'я та наполягає на встановленні режиму тиші у небі, на морі. За словами Зеленського, 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.