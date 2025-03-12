Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відреагував на запрошення Трампа знову приїхати до Білого дому

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відреагував на запрошення Трампа знову приїхати до Білого дому
Зеленський: будь-яка зустріч має завершуватися з позитивним результатом
фото з відкритих джерел

Президент України розповів про результати переговорів у Джидді та нові готовності України до завершення війни

Президент України заявив, що не чув про те, що президент США Дональд Трамп запросив його до Білого дому. Про це повідомляє кореспондент «Главком» з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського.

Зеленський висловив готовність зустрітися, але підкреслив, що«будь-яка зустріч має завершуватися з позитивним результатом».

Заначимо, вчора 11 березня, президент США сказав, що Володимир Зеленський може повернутись у Білий дім після того, як відбулись переговори у Саудівській Аравії.

Під час брифінгу Зеленський також прокоментував деталі переговорів між Україною та США у Джидді, та підкреслив, що американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до них. Зеленський нагадав про реакцію європейських лідерів, та підкреслив: «Європейці вже сказали, що м'яч на боці росіян».

Раніше Дональд Трамп заявив, що Україна погодилась на 30-денне перемир'я. 

Нагадаємо, Україна погодилася на пропозицію про 30-денне перемир'я та наполягає на встановленні режиму тиші у небі, на морі. За словами Зеленського, 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. 

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Міністр єдності пояснив, який «юридичний казус» вирішить подвійне громадянство
Міністр єдності пояснив, який «юридичний казус» вирішить подвійне громадянство
Росіяни зроблять усе, аби посварити нас з американцями – Зеленський
Росіяни зроблять усе, аби посварити нас з американцями – Зеленський
Зеленський відреагував на запрошення Трампа знову приїхати до Білого дому
Зеленський відреагував на запрошення Трампа знову приїхати до Білого дому
Чого чекати, якщо Путін відмовиться від перемир'я? Зеленський дав роз'яснення
Чого чекати, якщо Путін відмовиться від перемир'я? Зеленський дав роз'яснення
Зеленський назвав умови для проведення виборів
Зеленський назвав умови для проведення виборів
«Путін хоче принизити Трампа». Ексглава уряду України спрогнозував, чим закінчаться мирні перемовини
«Путін хоче принизити Трампа». Ексглава уряду України спрогнозував, чим закінчаться мирні перемовини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
7052
У Києві на прощанні з бійцем побратими виконали традиційний танець його народу (відео)
6515
Депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua