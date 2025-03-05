Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
Стармер поговорив із Зеленським з метою донести до нього «жорстку правду»
фото: James Manning/PA

The Telegraph: Лондон занепокоєний, що повідомлення Зеленського може виявитися недостатньо

Очільник британського уряду Кір Стармер переконав Володимира Зеленського «простягнути оливкову гілку», як символ миру та надії, президенту США Дональду Трампу після суперечки в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Як пише медіа, 4 березня Стармер поговорив із Зеленським з метою донести до нього «жорстку правду». Він дав поради того, що має почути Трамп, перш ніж поновляться переговори.

Незабаром після спілкування президент України оприлюднив звернення, в якому підтримав «сильне лідерство» американського президента. Пропозиція українського президента стосовно перемирʼя надійшла менш ніж за добу після повідомлень про те, що США нібито призупинили надання військової допомоги Україні. Стармер розмовляв телефоном з Трампом 3 березня.

Джерело в уряді каже, що у вівторок британські чиновники вели перемовини зі США «цілий день на різних рівнях», намагаючись сприяти вирішенню конфлікту із Зеленським. «Йдеться не лише про дзвінки. Це здебільшого одна безперервна розмова», – каже анонімний співрозмовник видання.

Лондон занепокоєний, що повідомлення Зеленського може виявитися недостатньо, оскільки позиція Вашингтона стає жорсткішою, пише The Telegraph.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. 

Зеленський зазначив, що лідери працюють над мирною угодою, яка може розпочатися з «перемир'я в небі... і негайного перемир'я на морі», якщо Росія відповість на це.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вчора, 4 березня, наголосив, що Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається.

«Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. І я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує», – підсумував глава України.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Згодом президент опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – додав український лідер. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільник нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Читайте також:

Теги: міністр Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент переговори поради Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава України доручив отримати офіційну інформацію щодо призупинення американської допомоги
Україна готова до зупинки військової допомоги від США – Зеленський
Вчора, 20:13
Колишній міністр закордонних справ РФ зазначив, що використання в тексті Будапештського меморандуму слова assurances замість guarantees було рішенням американської сторони
Помилка в одному слові. Один зі співавторів Будапештського меморандуму пояснив, чому документ не захистив Україну
28 лютого, 08:00
Чому угода про копалини – це традиційна американська дипломатія?
Що Україна може виграти від угоди з США про копалини?
25 лютого, 12:44
Ілон Маск поновив ультиматум у рамках скорочень у держустановах
Примусові скорочення у держустановах США: Маск поновив свій ультиматум
25 лютого, 09:08
Мир Трампа і Путіна буде крихким і фальшивим
Мир Трампа і Путіна буде крихким і фальшивим
18 лютого, 07:56
Пожежу на конфайнменті ЧАЕС локалізовано, але її ще остаточно не загасили
На Чорнобильській АЕС триває пожежа, рятувальники повідомили про стан повітря
15 лютого, 15:21
Три сценарії завершення війни в Україні після розмови Трампа та Путіна: версія Bloomberg
Три сценарії завершення війни в Україні після розмови Трампа та Путіна: версія Bloomberg
13 лютого, 13:17
Зеленський заявив, що країнам Європи доведеться зміцнювати оборону
Путін збільшує армію на 100 тисяч солдатів. Зеленський пояснив, до чого готується російський диктатор
8 лютого, 17:20
До команди організаторів Ігор долучились 1900 волонтерів віком від 18 до 86 (!) років
Стартували Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера Ексклюзив
8 лютого, 16:36

Політика

Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
Угорщина втратить право голосу? Депутати Європарламенту готують план
Угорщина втратить право голосу? Депутати Європарламенту готують план
Заборона на постачання зброї для України. Трамп поставив умову Зеленському
Заборона на постачання зброї для України. Трамп поставив умову Зеленському
Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»
Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»
Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео)
Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
146K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
44K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
21K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
21K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua