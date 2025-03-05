Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом

The Telegraph: Лондон занепокоєний, що повідомлення Зеленського може виявитися недостатньо

Очільник британського уряду Кір Стармер переконав Володимира Зеленського «простягнути оливкову гілку», як символ миру та надії, президенту США Дональду Трампу після суперечки в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Як пише медіа, 4 березня Стармер поговорив із Зеленським з метою донести до нього «жорстку правду». Він дав поради того, що має почути Трамп, перш ніж поновляться переговори.

Незабаром після спілкування президент України оприлюднив звернення, в якому підтримав «сильне лідерство» американського президента. Пропозиція українського президента стосовно перемирʼя надійшла менш ніж за добу після повідомлень про те, що США нібито призупинили надання військової допомоги Україні. Стармер розмовляв телефоном з Трампом 3 березня.

Джерело в уряді каже, що у вівторок британські чиновники вели перемовини зі США «цілий день на різних рівнях», намагаючись сприяти вирішенню конфлікту із Зеленським. «Йдеться не лише про дзвінки. Це здебільшого одна безперервна розмова», – каже анонімний співрозмовник видання.

Лондон занепокоєний, що повідомлення Зеленського може виявитися недостатньо, оскільки позиція Вашингтона стає жорсткішою, пише The Telegraph.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні.

Зеленський зазначив, що лідери працюють над мирною угодою, яка може розпочатися з «перемир'я в небі... і негайного перемир'я на морі», якщо Росія відповість на це.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вчора, 4 березня, наголосив, що Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається.

«Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. І я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує», – підсумував глава України.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Згодом президент опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – додав український лідер. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільник нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.