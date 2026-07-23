Китай отримує від Росії небезпечний військовий досвід - The Economist

Пекін вивчає застосування дронів, штурм укріплень і протидію західній зброї

Китай використовує досвід російської війни проти України для підготовки власної армії. За даними європейської розвідки, китайські військові проходять підготовку на російських полігонах, а Москва паралельно ділиться з Пекіном окремими військовими технологіями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

За інформацією видання, із 2024 року військовослужбовці Китаю навчаються на полігоні поблизу Волгограда. Там само регулярно проходять підготовку підрозділи 8-ї загальновійськової армії РФ, які воюють на сході України.

Китайські військові опановують використання безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та автономних систем, відпрацьовують ведення боїв у міській забудові, траншеях і лісистій місцевості. Також вони тренуються штурмувати укріплені позиції, встановлювати мінні загородження та надавати медичну допомогу в умовах інтенсивних обстрілів.

Колишній радник міністра оборони України Олександр Данилюк зазначив, що в Пекіні розуміють, наскільки змінився характер сучасної війни, тому прагнуть перейняти практичний досвід у держав, які ведуть реальні бойові дії.

Як зазначає The Economist, співпраця між Росією та Китаєм не обмежується підготовкою військових. Західні посадовці припускають, що Москва передає Пекіну технології у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Крім того, Росія може допомагати Китаю зменшувати помітність атомних підводних човнів для засобів розвідки. На думку авторів матеріалу, саме такі субмарини є одним із ключових елементів потенційної військової операції проти Тайваню.

Також країни продовжують спільну роботу над системою раннього попередження про ракетний напад. Про участь Росії у створенні такої системи для Китаю Володимир Путін заявляв ще у 2019 році. Експерт Браунського університету Лайл Голдстайн вважає, що Пекін також зацікавлений у російських даних про бойову ефективність західного озброєння. Зокрема, йдеться про реактивні системи HIMARS, які перебувають на озброєнні Тайваню.

Офіційний Пекін відкидає твердження про підготовку військових із використанням досвіду війни проти України та заперечує масштабну військово-технічну співпрацю з Москвою. Водночас The Economist із посиланням на дані розвідки, документи та оцінки експертів стверджує, що така взаємодія триває.

Видання нагадує, що востаннє Китай брав участь у війні ще у 1979 році, тому зараз намагається компенсувати нестачу сучасного бойового досвіду.

Раніше Тайвань почав навчати цивільних керувати дронами, переймаючи досвід України. У межах програми учасників готують до спостереження за загрозами та передавання інформації, а не до бойового застосування безпілотників. На острові вже зареєстровано понад 39 тисяч дронів, а попит на такі курси настільки високий, що місця були заброньовані на кілька місяців наперед.

Натомість Китай оголосив про створення міжнародного альянсу у сфері штучного інтелекту. Пекін планує залучити до співпраці країни АСЕАН, Ліги арабських держав, Африканського Союзу, CELAC, Шанхайської організації співробітництва та БРІКС, до якої входить і Росія. Упродовж п’яти років Китай також обіцяє надати п’ять тисяч місць для підготовки фахівців зі штучного інтелекту з країн, що розвиваються.