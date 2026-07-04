Зеленський підтвердив удар по нафтовій інфраструктурі поблизу Санкт-Петербурга

Президент повідомив про влучання в портовий нафтовий об'єкт та військову ціль у Кронштадті

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські Сили оборони цієї ночі завдали ударів по портовій нафтовій інфраструктурі поблизу Санкт-Петербурга, а також уразили військовий об'єкт у Кронштадті, пише «Главком».

«Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, також були влучання по Кронштадту – важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України – понад 850 кілометрів», – зазначив Зеленський.

Президент подякував усім, хто бере участь у проведенні далекобійних операцій.

«Дякую всім, хто забезпечує Україні влучність та виконує наш план далекобійних санкцій. Слава Україні!» – сказав глава держави.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 4 липня безпілотники атакували портову інфраструктуру Санкт-Петербурга. За даними моніторингових ресурсів, пожежа виникла на території Петербурзького нафтового терміналу – одного з найбільших перевалочних комплексів нафтопродуктів на північному заході Росії, який здатний перевалювати до 12,5 млн тонн пального на рік.

Крім того, повідомлялося про вибухи у Кронштадті, де базуються кораблі Балтійського флоту РФ, а також про ураження порту Висоцьк у Ленінградській області.

Це вже не перша атака на Петербурзький нафтовий термінал. Попереднього разу українські безпілотники завдали удару по об'єкту 3 червня, у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді («Мадяра»), тоді це стало 20-м успішним ураженням російської нафтової інфраструктури за 33 доби.