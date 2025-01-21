США призупиняють допомогу Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву

Призупинення допомоги іншим країнам не стосується військової підтримки України

Підписаний указ президентом США Дональдом Трампом про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Варто зазначити, що призупинення допомоги США іншим країнам стосується лише міжнародної допомоги в межах «програм розвитку». До них входять агентства ООН, миротворчі ініціативи та захист прав людини. Військова підтримка України надається через PDA, USAI і FMF та не підпадає під указ.

Нагадаємо, Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

Так, США не надаватимуть допомогу іншим країнам поки не оцінять, чи відповідає та, чи інша програма національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики.

Згодом у мережі почала ширитися інформація про те, що США заблокували допомогу Україні. Натомість нардеп Ярослав Железняк спростував заяву та наголосив, що Україні немає чому переживати.

«Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес», – пояснив він.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський налаштований на угоду для закінчення війни.

Як повідомлялося, Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.