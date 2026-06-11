Дрони атакували Крим: два мости пошкоджено, пожежа у Севастополі

«Кримський вітер»: цілих мостів на сухопутних в'їздах до окупованого півострова майже не залишилося

У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунали вибухи: Севастополь атаковано в кількох бухтах і у військовій частині, а два автомости на сухопутних в'їздах до півострова пошкоджено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер».

Атака розпочалася приблизно опівночі та тривала кілька годин. Повітряну тривогу скасували після четвертої ранку.

Удари по Севастополю

Близько 04:11 місцеві жителі повідомили про пуски ракет з мису Фіолент. За даними «Кримського вітру», зафіксовано два прильоти в районі Комишевої та Козачої бухт, після чого пролунали ще чотири-п'ять вибухів. У Стрілецькій бухті повідомляється про влучання у військову частину – там здійнявся великий пожар, дим був видно над бухтою Омега.

За даними OSINT-аналітиків, у районі Стрілецької бухти на територіях кадетського та вищого військово-морського училищ розміщені зенітні ракетні комплекси «Тор» і «Панцир». На східному березі бухти базується 68-ма окрема бригада кораблів охорони водного району Чорноморського флоту РФ. Куди точно прийшовся удар і якими засобами його завдано – наразі не встановлено.

Севастополь перебував під атакою БПЛА кілька годин - у місті лунали вибухи фото: t.me/exilenova_plus

Мости на сухопутних в'їздах до Криму

В Армянську під час роботи російської ППО по безпілотниках над житловими кварталами стався приліт по автомосту. Конструкцію пошкоджено, очевидці повідомляли про палаючі вантажівки поблизу переправи. Від уламків постраждали будинки, дитячий садок та автомобілі місцевих жителів.

Автомобільний міст на в'їзді до Армянська з боку Перекопу скрін: Google Maps

Другий удар зафіксовано на мосту при в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська – після атаки там спостерігалася сильна заграва.

Міст М17 на в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська скрін: Google Maps

«Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося», – йдеться у повідомленні «Кримського вітру».

Чонгар знищено, Крим у логістичній блокаді

Атаки відбуваються на тлі системного руйнування транспортної інфраструктури навколо Криму. 7 червня підрозділи Центру мультидоменних операцій «Фаланга» та 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 завдали першого удару по Чонгарському мосту, який з'єднував окуповану Херсонщину з Кримом. Повторний удар 9 червня повністю вивів переправу з ладу.

За оцінкою аналітиків DeepState, удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня: виведення переправ з ладу обмежує центральний маршрут постачання з Криму і охоплює всю логістичну мережу окупантів, садячи угруповання РФ «на голодний пайок». Паливна криза на півострові переросла у повноцінну: окупаційна адміністрація зупинила продаж бензину цивільним, а залізниця перейшла на денний режим руху через загрозу нічних атак.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що Чонгарський міст повністю знищений, а Росія намагається замовчувати ситуацію навколо втрати стратегічної переправи. Раніше «Главком» повідомляв, що в окупованому Криму вночі пролунали вибухи: під ударом опинилися нафтобази у Феодосії та Леніно.