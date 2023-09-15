Посланці Ватикану й Китаю обговорили війну в Україні

Спеціальний посланець Папи Римського з пошуку миру в Україні кардинал Маттео Дзуппі

Повідомляється, що зустріч пройшла у «відкритій та сердечній атмосфері»

Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі провів зустріч з представником уряду Китаю з питань Євразії, Лі Хуеєм, щоб обговорити ситуацію в Україні та підкреслити необхідність спільних зусиль для сприяння діалогу з метою досягнення миру. Про це пише Vatican News.

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«Кардинал Маттео Марія Дзуппі зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії для обговорення війни в Україні та привернення уваги до потреби спільної роботи задля заохочення діалогу у пошуку миру», - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що зустріч пройшла у «відкритій та сердечній атмосфері».

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Також було обговорено проблему продовольчої безпеки. Співрозмовники висловили надію на гарантований експорт збіжжя незабаром, особливо до найбільш уразливих країн.

Як повідомлялося, спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після своїх поїздок до Києва та Москви вирушив 12 вересня до Китаю.

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви.

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні.

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13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.