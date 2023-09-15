Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посланці Ватикану й Китаю обговорили війну в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Посланці Ватикану й Китаю обговорили війну в Україні
Спеціальний посланець Папи Римського з пошуку миру в Україні кардинал Маттео Дзуппі
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що зустріч пройшла у «відкритій та сердечній атмосфері»

Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі провів зустріч з представником уряду Китаю з питань Євразії, Лі Хуеєм, щоб обговорити ситуацію в Україні та підкреслити необхідність спільних зусиль для сприяння діалогу з метою досягнення миру. Про це пише Vatican News.

«Кардинал Маттео Марія Дзуппі зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії для обговорення війни в Україні та привернення уваги до потреби спільної роботи задля заохочення діалогу у пошуку миру», - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що зустріч пройшла у «відкритій та сердечній атмосфері».

Також було обговорено проблему продовольчої безпеки. Співрозмовники висловили надію на гарантований експорт збіжжя незабаром, особливо до найбільш уразливих країн.

Як повідомлялося, спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після своїх поїздок до Києва та Москви вирушив 12 вересня до Китаю

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви. 

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

Читайте також: Моральність не спрацює. Донесіть це до Папи Римського
Теги: Ватикан Китай Володимир Зеленський Папа Римський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зеленський на зустрічі із послами
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів шести країн (фото)
17 серпня, 20:51
Американська реперка Noname
Реперка Noname у своїй пісні образила Зеленського
15 серпня, 11:15
Сі Цзіньпін хоче змінити БРІКС
На що Сі Цзіньпін хоче перетворити БРІКС. Financial Times розкрила план Китаю
21 серпня, 18:02
Міністри закордонних справ Китаю і Великої Британії Ван Ї та Джеймс Клеверлі під час переговорів у Пекіні
Глави МЗС Китаю і Британії обговорили війну в Україні: деталі
31 серпня, 06:38
БРІКС розшириться
Названо країни, які стануть новими членами БРІКС (список)
24 серпня, 07:39
Балкер Primus вийшов з акваторії Одеського порту 26 серпня
Після зупинки зернової угоди друге судно з Одеси досягло Румунії
27 серпня, 22:27
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані 700 км
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км – Зеленський
31 серпня, 13:42
Wprost пересадив Франциска з папамобіля на танк
Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському танку
3 вересня, 17:17
Павло Кириленко очолював Донецьку ОДА з 2019 року
Зеленський звільнив очільника Донецької ОВА
5 вересня, 20:26

Політика

Посланці Ватикану й Китаю обговорили війну в Україні
Посланці Ватикану й Китаю обговорили війну в Україні
Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї ООН: названо дату
Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї ООН: названо дату
Кулеба провів розмову з главою МЗС Бразилії напередодні Генасамблеї ООН
Кулеба провів розмову з главою МЗС Бразилії напередодні Генасамблеї ООН
Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні
Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні
Міністр оборони Італії дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні
Міністр оборони Італії дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні
Польський Сенат створив комісію для розслідування впливу РФ на рішення влади
Польський Сенат створив комісію для розслідування впливу РФ на рішення влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
22K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
20K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
13K
Життя у мутаках та спеціальна програма: як Норвегія дбає про українців
11K
В Україні стався землетрус
5400
Танків і ракет – більше, ніж до війни! Як Путін надурив Захід

Новини

15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Вчора, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Вчора, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Вчора, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Вчора, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту