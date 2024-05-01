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Зеленський звільнив голову Ужгородської районної державної адміністрації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Уряд погодив призначення Юрія Гузинця заступником голови Закарпатської ОВА

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голову Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області Юрія Гузинця. Про це йдеться в розпорядженні президента №48/2024-рп.

«Звільнити Гузинця Юрія Івановича з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться в розпорядженні.

Наказ датований сьогоднішньою датою, 1 травня.

До відома, Кабінет міністрів України 23 квітня погодив призначення Юрія Гузинця заступником голови Закарпатської ОВА.

Юрій Гузинець народився 1982 року в Берегові. З 2007 до 2010 років був помічником Берегівського міського голови. З 2010 – начальник відділу національностей та релігій Закарпатської облдержадміністрації. З 2016 року – керівник справ виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.

В січні 2020 року Юрія Гузинця призначили заступником керівника виконавчого апарату Закарпатської обласної ради. З листопада 2022 року Юрій Гузинець обіймав посаду голови Ужгородської районної військової адміністрації. 

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у восьми населених пунктах Запорізької області та призначив їх очільників. 

Також Зеленський звільнив посла України в Кувейті Балануцу.

 

Теги: Володимир Зеленський наказ Закарпатская область Закарпаття

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