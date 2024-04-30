Зеленський звільнив посла України в Кувейті Балануцу

З 21 березня 2019 року – Олександр Балануца обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт

Указ про звільнення датовано сьогоднішнім днем, 30 квітня

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Балануцу з посади надзвичайного і повноважного посла України в державі Кувейт. Про це йдеться у відповідному указі президента.

«Звільнити Балануцу Олександра Олександровича з посади надзвичайного і повноважного Посла України в Державі Кувейт», – йдеться у повідомленні.

Балануца обіймав посаду посла у Кувейті з березня 2019 року. Указ датовано сьогоднішнім днем, 30 квітня. Інших деталей в указі не міститься.

Що відомо про Олександра Балануцу

У 2003-2006 рр. – працював на посадах головного спеціаліста, завідувача відділу, начальника відділу міжнародного співробітництва в Міністерстві фінансів України та Державному комітеті фінансового моніторингу України.

У 2007-2012 рр. – працював старшим викладачем, доцентом кафедри банківської справи та фінансового моніторингу факультету фінансів та банківської справи Національного університету Державної податкової служби України.

У 2012-2015 рр. – докторант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2016-2019 рр. – Консул-керівник Консульства України в місті Дубай, ОАЕ

З 21 березня 2019 року – надзвичайний і повноважний Посол України в Державі Кувейт.

15 квітня 2019 року вручив вірчі грамоти еміру Держави Кувейт шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.