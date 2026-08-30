Трагедія у селі Мила: кількість загиблих зросла до 38, чотирьох людей шукають

Більшість пожеж уже ліквідовано, однак територія залишається забрудненою вибухонебезпечними предметами

У селі Мила на Київщині безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару та подальшої детонації. Кількість загиблих зросла до 38 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За його словами, більшість пожеж рятувальникам уже вдалося ліквідувати. На місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території залишається значним. Роботи триватимуть стільки, скільки буде необхідно.

«На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять людей постраждало, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває», – повідомив Зеленський.

Президент також звернув увагу на велику кількість повітряних тривог останніми днями через застосування Росією реактивних безпілотників. За його словами, зафіксовані влучання у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Загалом лише протягом цього тижня російські війська застосували проти України майже 2 тис. ударних дронів, понад 1,6 тис. авіабомб та 31 ракету різних типів, зокрема північнокорейські балістичні ракети. Зеленський наголосив, що фактично цілодобових російських ударів зазнають прифронтові та прикордонні громади. Серед них Нікополь, Краматорськ, Херсон, а також населені пункти Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Сумської областей.

«На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обов'язково будуть», – заявив президент та подякував усім, хто допомагає посилювати українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 29 серпня російський безпілотник влучив у склад у селі Мила Бучанського району, після чого розпочалася масштабна детонація боєприпасів. Вибухами було пошкоджено житлову забудову та інфраструктуру. Раніше повідомлялося, що 34 загиблих перебували у пансіонаті для літніх людей.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що перше влучання припало на склад боєприпасів, якого, за його словами, не мало бути поруч із житловою забудовою. Він наголосив, що необхідно встановити людей, відповідальних за рішення щодо розміщення такого об'єкта

Після трагедії Міністерство оборони закликало провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. У відомстві наголосили, що склади з вибухівкою не повинні розташовуватися поблизу житлових будинків.