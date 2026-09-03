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Саакашвілі показав, як виросла його донька-школярка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дочка Саакашвілі приміряла нову шкільну форму
фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

Михайло Саакашвілі показав, як його донька готувалася до школи

Ув'язнений експрезидент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі поділився новими фото зі своєю донькою та показав, як вона виросла. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Саакашвілі у Facebook.

Саакашвілі показав, як його донька Аліса готувалася до 1 вересня. «Аліса готується до школи», – зазначив колишній президент Грузії. 

Михайло Саакашвілі показав, як його донька готувалася до школи
Михайло Саакашвілі показав, як його донька готувалася до школи
фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

На кадрах, якими поділився Саакашвілі, шестирічна Аліса приміряла шкільну форму у магазині дитячого одягу. Дівчинка позувала у жакеті, спідниці та білій сорочці з краваткою. Саакашвілі також додав нові фото доньки на обкладинку своєї сторінки у Facebook.

У червні дочці Михайла Саакашвілі виповнилося шість років. Експрезидент також ділився кадрами зі свята. На шостий день народження дитині подарували собаку. Аліса Саакашвілі була рада такому подарунку, вона не приховувала своїх емоцій та раділа новому чотирилапому другу. «Моїй Алісі виповнилося шість років», – зазначив Михайло Саакашвілі у підписі до свого допису.

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Нагадаємо, матір'ю Аліси Саакашвілі є відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе.  Де саме живе та пішла до школи донька, Саакашвілі не відомо. За інформацією деяких ЗМІ, матір'ю дівчинки є відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе. Саакашвілі раніше підтверджував, що має позашлюбну дитину. У нього також є двоє синів, Едуард і Ніколоз, від колишньої дружини Сандри Руфолс.

Зазначимо, колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі торік опублікував фото своєї доньки Аліси, повідомивши, що дівчинка пішла до школи. 

До слова, вперше Саакашвілі заявив громадськості про те, що має доньку, наприкінці 2021 року, коли зміг опублікувати у соцмережах фото, попри те, що перебуває у в'язниці. Тоді політик поділився кадрами зі світового концерту на телебаченні, де разом із мамою дебютувала маленька Еліс-Марія Саакашвілі.

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Теги: діти Михайло Саакашвілі школярі дочка фото

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