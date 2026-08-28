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Львівщина передбачила мільйон гривень для талановитих школярів, але є нюанс

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Львівщина передбачила мільйон гривень для талановитих школярів, але є нюанс
Талановитим школярам в Україні передбачають додаткові стимули для навчання
фото з відкритих джерел

Поки що виплату не отримав жоден школяр

В області хочуть заохотити талановиту молодь продовжувати навчання в Україні: школяреві, який здобуде перше місце на міжнародній предметній олімпіаді та залишиться навчатися в українському закладі освіти, передбачено виплату у 1 млн грн. Про це у коментарі «Еспресо.Захід» розповів директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска, повідомляє «Главком».

За словами Паски, відповідний грант передбачений у програмі розвитку освіти Львівщини. Однак наразі отримати його нікому не вдалося.

«У програмі розвитку освіти області є 1 млн грн для того, хто займе перше місце на міжнародній олімпіаді. Умовою отримання є продовження навчання в Україні. Але цей мільйон досі чекає переможця», – сказав Паска.

Він зазначив, що львівські школярі вже посідали другі та треті місця на міжнародних олімпіадах. Водночас команда з фізики за результатами міжнародної олімпіади стала першою в Україні.

Йдеться про міжнародні предметні олімпіади, учасників яких відбирають, зокрема, через Малу академію наук України.

Паска пояснив, що грант має стати одним зі способів заохотити талановиту молодь залишатися в Україні та продовжувати тут навчання.

«Єдиною відповіддю на демографічні виклики може бути підтримка талантів і заохочення їх залишатись і вчитись в Україні. І, як на мене, цей мільйон гривень – це добрий стимул вчитись і вчитись саме тут», – зазначив директор департаменту.

Паска також нагадав про президентську стипендію для випускників, які набрали понад 185 балів з усіх предметів НМТ та продовжать навчання в українських закладах освіти. Її розмір становить 10 тис. грн.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі підвищать академічні та іменні стипендії для студентів. Мінімальна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти становитиме 4 тис. грн, а президентська – 20 тис. грн на місяць

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Теги: Львівщина освіта навчання молодь школярі грант

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