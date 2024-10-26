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Нові тести для школярів? Нардепка пропонує вимірювати мовну спроможність дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нові тести для школярів? Нардепка пропонує вимірювати мовну спроможність дітей
Результати тестів мовленнєвих компетенцій дадуть зрозуміти, чому саме дітей потрібно вчити, і відповідно, це буде впливати на формування навчальних програ
фото з відкритих джерел

Законопроєкт Наталії Піпи передбачає запровадження перевірки мовленнєвих компетенцій для учнів

Новий законопроєкт про створення українськомовного освітнього середовища у школах передбачає впровадження перевірки мовленнєвих компетенцій в учнів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла авторка зазначеного законопроєкту, народна депутатка Наталія Піпа.

За словами посадовиці, задум законопроєкту полягає в тому, щоб шукати шляхи співпраці між владою, школою та батьками, щоб створити українськомовне освітнє середовище у школах. Це можуть бути різні форми співпраці: наприклад, українськомовні клуби.

Цей законопроєкт також передбачає запровадження з боку профільного міністерства та уряду перевірки мовленнєвих компетенцій. Такі тести є і в США, і Британії, і в Німеччині, і в Естонії, і в Латвії, і в Литві.

«Наприклад, там дитині показують картинку дерева і питають, що це. Якою мовою ця дитина назве дерево? Або, наприклад, попросять подивитися на стелю – і дивляться, чи буде дитина розуміти, що робити, чи ні. І дитина, яка розуміє українську на рівні рідної мови, легше сприймає матеріал, а отже, і краще навчається, їй потім і легше здати ЗНО, має більше шансів попасти в омріяний університет», – пояснила Піпа.

Народна обраниця зазначила, що результати тестів мовленнєвих компетенцій дадуть зрозуміти, чому саме дітей потрібно вчити, і відповідно, це буде впливати на формування навчальних програм.

Також Піпа прокоментувала, як у цьому питанні бути з підлітками, які переїхали у західні області України з різних прифронтових містечок і які в себе в сім'ї звикли до російської мови: «Із підлітками, в принципі, складно працювати. Знаєте, що буде мірилом основним, що наші підлітки заговорили українською, що вони усвідомили цінність мови і держави? Це коли більшість або всі меми в соцмережах, ролики в Tik-Tok і YouTube будуть українською. Оце буде показником, що, справді, українська мова стала основною мовою спілкування. Коли контент вони самі будуть творити українською мовою, бо зазвичай ти жартуєш тією мовою, яку ти найкраще знаєш і відчуваєш.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Депутатка та ініціаторка законопроєкту Наталія Піпа пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.

До слова, Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. 

Як повідомлялося, Піпа ще минулого місяця обіцяла зареєструвати подібний законопроєкт. Також нардепка виступає за скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України. 

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Теги: українська мова законопроєкт Наталія Піпа школа освіта освітня реформа мова

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