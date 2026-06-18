Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд виділив понад 190 млн грн на стипендії для науковців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд виділив понад 190 млн грн на стипендії для науковців
Голова уряду наголосила, що окремо передбачено підтримку молодих учених
фото: glavcom.ua

Як наголосила Свириденко, участь у Національній системі дослідників України є добровільною

Кабмін запроваджує фінансову систему підтримки науковців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Уряд послідовно реалізує прозору модель щомісячних державних стипендій для науковців і науковиць. На старті уже передбачено понад 190 млн грн на таку підтримку у 2026 році. Це підтримка перших 2650 кращих вчених країни. Розмір щомісячної виплати становитиме 10 000 грн», – йдеться у повідомленні.

Свириденко пояснила, що стипендії призначатимуться строком на два роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу в Національній системі дослідників, яка сьогодні розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати.

«Відтепер українські вчені можуть подати туди підтверджені дані про результати наукової роботи – інформацію про публікації та цитування, гранти, патенти, підготовку молодих дослідників, міжнародну співпрацю тощо. На основі цих даних формуватимуться рейтинги дослідників, а науковці з найвищими позиціями зможуть отримати державні стипендії. Окремо передбачено підтримку молодих учених», – зауважила голова уряду.

Як наголосила Свириденко, участь у Національній системі дослідників України є добровільною. «Інформацію можна подати через особистий кабінет у Національній електронній науково-інформаційній системі. Національну систему дослідників запровадили за експертної підтримки Світового банку в межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (UIHERP)», – додала вона.

До слова, студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності з нового навчального року отримуватимуть щонайменше 4 тис. грн стипендії. Уряд врегулював порядок виплат студентам приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням.

Як повідомлялося, у держбюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Зокрема, уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні, зокрема для фінансування наукових установ і досліджень університетів.

Читайте також:

Теги: Кабмін стипендія наука Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яйце динозавра (ілюстративне фото)
Наукова сенсація у Франції. Вчені знайшли більше сотні яєць динозаврів
19 травня, 13:47
Оперативне управління та координація груп ППО залишаються на Повітряних Силах ЗСУ
Громади зможуть напряму фінансувати групи ППО: уряд розширив проєкт захисту неба
21 травня, 20:35
Президент зробив заяву про кадрові питання
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями
18 травня, 20:51
За словами Свириденко, більшість положень нового Митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників
Кабмін схвалив новий Митний кодекс
28 травня, 15:16
Україна стала першою державою у світі, де створено Сили безпілотних систем (СБС) як окремий рід військ
Нове свято в Україні. 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем
5 червня, 09:44
До державного бюджету України надійшло 236 млн євро
Світовий банк спрямував ще 236 млн євро до держбюджету України
10 червня, 17:28
Свириденко зауважила, що реформа ТЦК є найскладнішою
Глава уряду повідомила, коли відбудеться реформа ТЦК
12 червня, 10:59
Танення льодовиків змінило екосистеми далеко за межами Арктики
Вчені виявили несподіваний наслідок танення льодовиків
15 червня, 16:57
Кабмін спростив відновлення документів для колишніх бранців РФ
Кабмін ухвалив нові пільги для звільнених з російського полону
Вчора, 21:23

Особисті фінанси

Уряд виділив понад 190 млн грн на стипендії для науковців
Уряд виділив понад 190 млн грн на стипендії для науковців
Ціни на пальне 18 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 18 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Українці без досвіду можуть заробляти від 30 тис.: названо сфери
Українці без досвіду можуть заробляти від 30 тис.: названо сфери
Топчиновники у крипті: хто став рекордсменом за кількістю біткоїнів в Україні
Топчиновники у крипті: хто став рекордсменом за кількістю біткоїнів в Україні
Курс валют 17 червня 2026: долар впав у ціні
Курс валют 17 червня 2026: долар впав у ціні
Бензин і дизель дешевшають: ціни на АЗС 17 червня 2026
Бензин і дизель дешевшають: ціни на АЗС 17 червня 2026

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua