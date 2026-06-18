Уряд виділив понад 190 млн грн на стипендії для науковців

Як наголосила Свириденко, участь у Національній системі дослідників України є добровільною

Кабмін запроваджує фінансову систему підтримки науковців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Уряд послідовно реалізує прозору модель щомісячних державних стипендій для науковців і науковиць. На старті уже передбачено понад 190 млн грн на таку підтримку у 2026 році. Це підтримка перших 2650 кращих вчених країни. Розмір щомісячної виплати становитиме 10 000 грн», – йдеться у повідомленні.

Свириденко пояснила, що стипендії призначатимуться строком на два роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу в Національній системі дослідників, яка сьогодні розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати.

«Відтепер українські вчені можуть подати туди підтверджені дані про результати наукової роботи – інформацію про публікації та цитування, гранти, патенти, підготовку молодих дослідників, міжнародну співпрацю тощо. На основі цих даних формуватимуться рейтинги дослідників, а науковці з найвищими позиціями зможуть отримати державні стипендії. Окремо передбачено підтримку молодих учених», – зауважила голова уряду.

Як наголосила Свириденко, участь у Національній системі дослідників України є добровільною. «Інформацію можна подати через особистий кабінет у Національній електронній науково-інформаційній системі. Національну систему дослідників запровадили за експертної підтримки Світового банку в межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (UIHERP)», – додала вона.

До слова, студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності з нового навчального року отримуватимуть щонайменше 4 тис. грн стипендії. Уряд врегулював порядок виплат студентам приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням.

Як повідомлялося, у держбюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Зокрема, уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні, зокрема для фінансування наукових установ і досліджень університетів.