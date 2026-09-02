Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Хто вчитиме дітей? Вступ-2026 викрив нульовий інтерес до викладання хімії

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Хто вчитиме дітей? Вступ-2026 викрив нульовий інтерес до викладання хімії
Попри потребу шкіл у вчителях природничих дисциплін, здобути фах учителя хімії можна не в усіх регіонах України
фото з відкритих джерел

У трьох областях цього року не зарахували жодного майбутнього вчителя хімії

Підготовка вчителів хімії в Україні розподілена між регіонами нерівномірно: в одних університетах цього року сформували десятки першокурсників, тоді як в інших не зарахували жодного. Ще у низці областей вступникам взагалі не запропонували бакалаврських програм, за якими можна здобути фах учителя хімії. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на дані порталу Вступ.освіта.ua.

Загалом на спеціальність «Середня освіта», яка передбачає підготовку майбутніх учителів, цього року зарахували 9 094 вступники. Із них 231 навчатиметься за програмами підготовки вчителів хімії.

Програми, що передбачають підготовку вчителів хімії, є у 18 закладах вищої освіти України. Загалом на ці освітні програми вступники подали 878 заяв.

  1. Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Київ) – зараховано 0 (заяв 15);
  2. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського –  зараховано 22 (заяв 127);
  3. Криворізький державний педагогічний університет – зараховано 26 (заяв 97);
  4. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – зараховано 1 (заяв 7);
  5. Ужгородський національний університет –  зараховано 0 (заяв 6 );
  6. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького – зараховано 15 (заяв 23 );
  7. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – 2 зарахованих (15 заяв);
  8. Херсонський державний університет – 0 зарахованих (2 заяви);
  9. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка(кіровоградська) – 19 зарахованих (48 заяв);
  10. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 15 зарахованих (88 заяв);
  11. Львівський національний університет імені Івана Франка – 2 зарахованих (14 заяв);
  12. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – 7 зарахованих (14 заяв);
  13. Рівненський державний гуманітарний університет – 3 зарахованих (21 заява);
  14. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – 64 зараховано (246 заяв);
  15. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди – 0 зараховано (8 заяв);
  16. Уманський національний університет – 45 зараховано (107 заяв);
  17. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – 9 зараховано (37 заяв);
  18. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – зараховано 1 (3 заяви).

Найбільше майбутніх учителів хімії зарахували до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – 64 особи. Туди вступники подали 246 заяв. В Уманському національному університеті зарахували 45 студентів із 107 заяв, а до Криворізького державного педагогічного університету – 26 із 97 заяв від абітурєнтів.

Серед університетів, де набір відбувся, найменше майбутніх учителів хімії зарахували до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – по одній людині. При цьому до Ніжинського університету вступники подали лише три заяви, а до Дніпровського – сім.

По двоє студентів зарахували до Карпатського національного університету імені Василя Стефаника та Львівського національного університету імені Івана Франка. У Рівненському державному гуманітарному університеті набір становив три особи.

У Київській, Закарпатській та Харківській областях цього року не зарахували жодного студента на відповідні освітні програми.

При цьому вступники подавали заяви: 15 – до Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, шість – до Ужгородського національного університету та вісім – до Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Попри потребу шкіл у вчителях природничих дисциплін, здобути фах учителя хімії можна не в усіх регіонах України. У низці областей під час вступної кампанії-2026 не було відкрито конкурсних пропозицій на бакалаврат за спеціалізацією , що передбачають підготовку вчителів хімії. Йдеться, зокрема, про Волинську, Житомирську, Чернівецьку, Хмельницьку, Миколаївську, Одеську та Сумську області.

У Донецькій, Херсонській та Луганській областях також не було набору на програми підготовки вчителів хімії. Через тимчасову окупацію та бойові дії заклади вищої освіти з цих регіонів були релоковані до інших областей України.

Вартість контрактного навчання також відрізняється залежно від університету. В середньому сума оплати за рік навчання становить приблизно 34 300 грн за рік. Найдорожче навчання – у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де воно становить 51 400 грн на рік, а найдешевше – у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя – 16 000 грн.

Раніше «Главком» писав про проблему зменшення кількості вступників на природничі та технічні спеціальності. Зокрема, в Університеті Шевченка на окремих напрямках зафіксували недобір до 50%. Викладачі пов’язують ситуацію, зокрема, з виїздом здібних школярів і студентів за кордон та загальним зниженням інтересу молоді до STEM-спеціальностей.

Читайте також:

Теги: освіта навчання вступна кампанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталія Стукало є докторкою економічних наук
Наталія Стукало очолила Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти
7 серпня, 10:41
ШІ вперше створив життєздатні віруси, яких немає в природі
ШІ вперше створив життєздатні віруси, яких немає в природі
7 серпня, 14:56
Підготовка до першого класу — це не лише рюкзак і зошити: батькам потрібно придбати чимало речей
Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році 1 вересня
13 серпня, 10:05
Вступникам хочуть дати можливість перескласти НМТ
НМТ-2027 може пройти за новими правилами: що запропонував Зеленський
12 серпня, 20:21
Українські вчителі говорять про низькі зарплати та складні умови роботи
«Ставка – 6396 гривень». Допис директорки ліцею про зарплати вчителів підірвав мережу
13 серпня, 19:21
Дітей роками змушували навчатися за російською програмою та пропагандою
Україна повернула з окупації ще двох дітей і дівчину-сироту
22 серпня, 07:30
Від відвідування кафе сім’я намагається відмовлятися через високі ціни
Українка розповіла, скільки її родина витрачає на життя в одному з найдорожчих міст Румунії
9 серпня, 16:35
Поточні оцінки фіксуватимуть у класному журналі без обов’язкового зазначення груп результатів – ГР1, ГР2, ГР3 або ГР4
Міністерство освіти спростило процедури оцінювання в базовій школі
19 серпня, 09:58
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка цього року зафіксовано значний недобір студентів на низці природничих і технічних спеціальностей
Викладачі Університету Шевченка назвали спеціальності, на які критично бракує студентів
Вчора, 10:00

Наука та освіта

Хто вчитиме дітей? Вступ-2026 продемонстрував катастрофічний набір на вчителів хімії
Хто вчитиме дітей? Вступ-2026 продемонстрував катастрофічний набір на вчителів хімії
НМТ-2027 можуть оновити: Міносвіти розкрило перші деталі
НМТ-2027 можуть оновити: Міносвіти розкрило перші деталі
Не лише психологія: які спеціальності стали фаворитами вступників цьогоріч
Не лише психологія: які спеціальності стали фаворитами вступників цьогоріч
Нова модель старшої школи. Стартував пілотний проєкт
Нова модель старшої школи. Стартував пілотний проєкт
МОН готує школи до відключень світла: що зміниться взимку
МОН готує школи до відключень світла: що зміниться взимку
Підсумки вступу-2026. Викладачі вишів назвали технологічні та інженерні спеціальності, популярність яких зростає
Підсумки вступу-2026. Викладачі вишів назвали технологічні та інженерні спеціальності, популярність яких зростає

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
83K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua