Хто вчитиме дітей? Вступ-2026 викрив нульовий інтерес до викладання хімії

Попри потребу шкіл у вчителях природничих дисциплін, здобути фах учителя хімії можна не в усіх регіонах України

У трьох областях цього року не зарахували жодного майбутнього вчителя хімії

Підготовка вчителів хімії в Україні розподілена між регіонами нерівномірно: в одних університетах цього року сформували десятки першокурсників, тоді як в інших не зарахували жодного. Ще у низці областей вступникам взагалі не запропонували бакалаврських програм, за якими можна здобути фах учителя хімії. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на дані порталу Вступ.освіта.ua.

Загалом на спеціальність «Середня освіта», яка передбачає підготовку майбутніх учителів, цього року зарахували 9 094 вступники. Із них 231 навчатиметься за програмами підготовки вчителів хімії.

Програми, що передбачають підготовку вчителів хімії, є у 18 закладах вищої освіти України. Загалом на ці освітні програми вступники подали 878 заяв.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Київ) – зараховано 0 (заяв 15); Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – зараховано 22 (заяв 127); Криворізький державний педагогічний університет – зараховано 26 (заяв 97); Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – зараховано 1 (заяв 7); Ужгородський національний університет – зараховано 0 (заяв 6 ); Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького – зараховано 15 (заяв 23 ); Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – 2 зарахованих (15 заяв); Херсонський державний університет – 0 зарахованих (2 заяви); Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка(кіровоградська) – 19 зарахованих (48 заяв); Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 15 зарахованих (88 заяв); Львівський національний університет імені Івана Франка – 2 зарахованих (14 заяв); Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – 7 зарахованих (14 заяв); Рівненський державний гуманітарний університет – 3 зарахованих (21 заява); Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – 64 зараховано (246 заяв); Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди – 0 зараховано (8 заяв); Уманський національний університет – 45 зараховано (107 заяв); Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – 9 зараховано (37 заяв); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – зараховано 1 (3 заяви).

Найбільше майбутніх учителів хімії зарахували до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – 64 особи. Туди вступники подали 246 заяв. В Уманському національному університеті зарахували 45 студентів із 107 заяв, а до Криворізького державного педагогічного університету – 26 із 97 заяв від абітурєнтів.

Серед університетів, де набір відбувся, найменше майбутніх учителів хімії зарахували до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – по одній людині. При цьому до Ніжинського університету вступники подали лише три заяви, а до Дніпровського – сім.

По двоє студентів зарахували до Карпатського національного університету імені Василя Стефаника та Львівського національного університету імені Івана Франка. У Рівненському державному гуманітарному університеті набір становив три особи.

У Київській, Закарпатській та Харківській областях цього року не зарахували жодного студента на відповідні освітні програми.

При цьому вступники подавали заяви: 15 – до Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, шість – до Ужгородського національного університету та вісім – до Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Попри потребу шкіл у вчителях природничих дисциплін, здобути фах учителя хімії можна не в усіх регіонах України. У низці областей під час вступної кампанії-2026 не було відкрито конкурсних пропозицій на бакалаврат за спеціалізацією , що передбачають підготовку вчителів хімії. Йдеться, зокрема, про Волинську, Житомирську, Чернівецьку, Хмельницьку, Миколаївську, Одеську та Сумську області.

У Донецькій, Херсонській та Луганській областях також не було набору на програми підготовки вчителів хімії. Через тимчасову окупацію та бойові дії заклади вищої освіти з цих регіонів були релоковані до інших областей України.

Вартість контрактного навчання також відрізняється залежно від університету. В середньому сума оплати за рік навчання становить приблизно 34 300 грн за рік. Найдорожче навчання – у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де воно становить 51 400 грн на рік, а найдешевше – у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя – 16 000 грн.

Раніше «Главком» писав про проблему зменшення кількості вступників на природничі та технічні спеціальності. Зокрема, в Університеті Шевченка на окремих напрямках зафіксували недобір до 50%. Викладачі пов’язують ситуацію, зокрема, з виїздом здібних школярів і студентів за кордон та загальним зниженням інтересу молоді до STEM-спеціальностей.