Президент і перша леді відвідали поранених воїнів

Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України та відзначив їх нагородами

У Києві Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали госпіталь і поспілкувалися з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися. Про це інформує Офіс президента.

Зокрема, зараз у цьому медичному закладі надають допомогу військовим, які воювали на Покровському напрямку й на Харківщині, а також брали участь у Курській операції.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України та відзначив їх орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденами «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

«Хочемо подякувати вам за захист нашої держави та наших людей. За службу на різних напрямках. Усі напрямки важливі, а ви були на найскладніших. Ви – наші герої, ми дуже вам усім вдячні», – наголосив Президент.

Також Володимир та Олена Зеленські разом із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою зустрілися з представниками Медичних сил ЗСУ та військовими психологами.

Учасники зустрічі відзначили позитивні зміни в галузі ментального здоров’я у військовому секторі. Зокрема те, що з’явилася спеціальність психолога, запрацювали групи контролю бойового стресу, розвиваються відділення психологічної реабілітації та кабінети у військово-медичних клінічних центрах і госпіталях, запровадили посади клінічних психологів.

Перша леді зазначила, що, згідно з опитуванням Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів, серед військовослужбовців психоемоційну нестабільність вважають дуже ймовірним викликом після повернення зі служби понад половина майбутніх ветеранів та ветеранок – 52,6 %.

«Треба працювати над тим, щоб допомога була комплексною. Наприклад, щоб вона у шпиталях охоплювала і поранених військовослужбовців, і членів їхніх сімей, а також медичний персонал, який працює в постійному стресовому середовищі», – зауважила вона.

Крім того, Президент із дружиною ознайомилися з проєктом створення безбар’єрних маршрутів у містах України «Рух без бар’єрів», який у межах ініціативи Олени Зеленської реалізує Міністерство розвитку громад та територій.

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Протягом цього року безбар’єрні маршрути зі зручними під’їздами й підходами, транспортом, зупинками, тротуарами, громадськими місцями поступово з’являться у 12 містах і селищах: у Києві, Одесі, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Львові, Рівному, Полтаві, Вінниці, Славутичі, Тернополі, Бучі та Опішні.

«Звісно, державі і громадам тут не обійтися без співпраці всіх об’єктів на цих маршрутах – а це зокрема й бізнеси, що входять чи ще ввійдуть до нашої спільноти «Бізнес без бар’єрів»: торговельні мережі, банки, інші заклади вже змінюються назустріч користувачам і, очікуємо, допоможуть це робити меншим бізнесам», – підсумувала перша леді.

Раніше Зеленський присвоїв міністру оборони Італії державну нагороду України.

Також Зеленський присвоїв Героя України бійцю, який загинув у рукопашному бою з окупантом.