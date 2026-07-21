Аналіз крові може передбачити ризик Альцгеймера ще за десятиліття: науковці зробили відкриття

Звичайний аналіз крові виявися ефективнішиим за дороге сканування

Аналіз крові здатний попередити хворобу Альцгеймера ще за десятки років до появи перших симптомів. Йдеться про дослідження рівня білка, який є певним біомаркером. Про це пише «Главком» із посиланням на Earth.com.

Так, аналіз крові визначає рівень особливої форми білка тау, (який відображає ранні зміни в мозку, – «Главком»), що починає зростати на ранніх етапах хвороби Альцгеймера. Водночас вчені зауважують, що цей аналіз не визначає точний розвиток хвороби у майбутньому.

Річ у тім, що на ризик розвитку деменції впливають й інші фактори, як вік, генетика, функція нирок, ожиріння, расове та етнічне походження тощо. Щоб мати точніші дослідження для попередження хвороби Альцгеймера, необхідно провести більше спостережень з різними групами учасників дослідження.

Однією з ранніх ознак хвороби Альцгеймера є накопичення в мозку амілоїду – білка, який утворює бляшки. Зазвичай для його виявлення потрібне дороге сканування мозку. Водночас рівень p-tau217 можна визначити за допомогою звичайного аналізу крові. Дослідники з’ясували, що цей аналіз допомагає прогнозувати когнітивне погіршення. Він також виявився точнішим, ніж сканування.

Наприклад, у людей, в яких під час сканування мозку виявили небагато амілоїду, підвищений рівень білка тау був пов’язаний із ризиком майбутнього погіршення пам’яті та мислення. Це може свідчити про те, що маркер здатен виявляти перші ознаки хвороби ще до того, як амілоїд накопичиться в мозку в достатній кількості, аби виявити його під час сканування.

До того ж аналіз крові значно дешевший і доступніший для більшої кількості людей. Тож це відкриття можк допомогти науковцям у дослідженнях, проте цей аналіз поки що не може точно передбачити, чи розвинеться хвороба Альцгеймера у здорової людини.

Нагадаємо, вчені винайшли препарат на основі міді, який зменшує накопичення токсичних білків та покращує довготривалу просторову пам'ять. Річ у тім, що хвороба Альцгеймера розвивається через накопичення бета-амілоїду – токсичного білка, що з часом формує бляшки в мозку людини. У здорової людини ці відкладення виводяться в кров за допомогою спеціальних транспортних білків. Однак у людей із хворобою Альцгеймера робота цих насосів погіршується, через що білок бета-амілоїд починає накопичуватися.