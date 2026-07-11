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Кім Чен Ин наказав різко посилити розвідку КНДР і зміцнити ядерні сили

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кім Чен Ин наказав різко посилити розвідку КНДР і зміцнити ядерні сили
Раніше очільник КНДР вже доручав пришвидшити розробку ударних дронів зі штучним інтелектом
фото: ЦТАК

На військовій нараді в Пхеньяні ухвалили рішення про оновлення військово-морських баз країни

Голова КНДР Кім Чен Ин під час засідання Військової комісії правлячої Трудової партії Кореї доручив розширити функції Головного розвідувального управління та наростити ядерний арсенал країни за кількісними й якісними показниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Bloomberg.

Що вирішили на засіданні

Кім Чен Ин поставив завдання розширити функції Головного розвідувального управління, щоб суттєво підвищити спроможності відомства у зборі військової інформації.

Крім того, чиновникам доручили пришвидшити переоснащення військово-морської інфраструктури країни: на нараді ухвалили рішення оновити технічне забезпечення бойових систем, посилити ядерні можливості й реалізувати план стандартизації, спеціалізації та модернізації військових баз. Про це повідомило північнокорейське державне агентство ЦТАК.

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фото: ЦТАК

Конкретних термінів чи обсягів фінансування нових завдань розвідки та оновлення флоту державні ЗМІ КНДР не розкрили.

Навіщо Пхеньяну сильніша розвідка

Рішення посилити розвідку продовжує курс Кіма на технологічну модернізацію армії. Раніше лідер КНДР вже доручав чиновникам прискорити розробку ударних дронів із застосуванням штучного інтелекту та розвиток морських безпілотних комплексів, орієнтуючись, зокрема, на досвід сучасних війн.

Ймовірно, підвищена увага Пхеньяна до розвідки та убезпечення керівництва пов'язана з війною Росії проти України та подіями на Близькому Сході: після ударів по вищому військово-політичному керівництву Ірану у КНДР могли серйозніше сприйняти загрозу для власного вищого командування з боку сучасних розвідувальних і ударних технологій.

Північна Корея роками поглиблює військово-технічну співпрацю з Росією: Пхеньян постачає Москві боєприпаси та балістичні ракети, а також відправив на війну проти України тисячі своїх військовослужбовців. За оцінками аналітиків, ця участь дала північнокорейській армії цінний бойовий досвід – зокрема в застосуванні дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявляв про намір різко наростити ядерний потенціал країни, а Північна Корея офіційно закріпила в конституції право на «негайний та автоматичний» ядерний удар у відповідь, якщо вище керівництво держави буде ліквідоване.

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Теги: фінансування партії Північна Корея балістичні ракети боєприпаси Кім Чен Ин

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