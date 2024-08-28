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Росіяни розмістили ППО на Кримському мосту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни розмістили ППО на Кримському мосту
фото: Кримський вітер

Комплекс ППО  присутній на мосту вже щонайменше місяць

Щоб захистись від українських ударів російська армія розмітила зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1» на Кримському мосту. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Зазначається, що комплекс ППО на мосту присутній вже щонайменше місяць.

Росіяни розмістили ППО на Кримському мосту фото 1

Завданням зенітного ракетно-гарматного комплексу малого радіуса дії «Панцир-С1» є прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Його вартість становить близько $15 млн.

Нагадаємо, Кримський міст наразі максимально захищається росіянами попри те, що морських компонентів для його оборони фактично немає. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту. Юсов зазначив, що Крим є стратегічно важливим для Росії з точки зору військової логістики та постачання, оскільки росіяни використовують півострів як військову базу

До слова, окупанти будують нові конструкції поблизу Керченського мосту, що сполучає окупований Крим із Росією, аби частково продублювати Кримський міст. 

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Теги: Крим системи ППО

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