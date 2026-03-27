Українські школи запроваджують уроки про гуманне ставлення до тварин

glavcom.ua
Міністерство освіти і науки України схвалило програму уроків про гуманне ставлення до тварин «Гуманна освіта та волонтерство»

Міністерство освіти і науки разом із зоозахисниками запускає освітню ініціативу, покликану виховувати в дітей емпатію та відповідальність. Школярам розповідатимуть, як правильно піклуватися про домашніх улюбленців та допомагати безпритульним тваринам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти України.

В українських закладах середньої освіти стартує серія занять, присвячених добробуту тварин. Міністерство освіти і науки України спільно із зоозахисними організаціями запроваджує спеціальні заняття про добробут тварин. Проєкт спрямований на виховання нового покоління, для якого гуманність є природною нормою.

Це 14 готових уроків для початкової та середньої школи, які отримали гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» від Українського інституту розвитку освіти. Матеріали стануть надійним інструментом для вчителів, менторів, батьків та всіх, хто працює з дітьми.

«Діти, яких навчили цінувати життя, виростають дорослими, що його бережуть. Проєкт «Гуманна освіта та волонтерство» змалку формує в українців і українок турботливе й відповідальне ставлення до природи та тварин», – наголосили у міністерстві.

Експерти наголошують, що в умовах війни, коли багато тварин опинилися на вулиці або в зоні бойових дій, дітям важливо бачити приклади доброти. Це не лише вчить турботі про слабших, а й допомагає знизити рівень стресу та агресії в учнівському середовищі.

«Гуманна освіта – це не просто знання про тварин, довкілля чи етику. Це простір, у якому дитина змінює свій світогляд, розвиває емпатію та дружелюбність. Це також можливість втілювати свої цінності у діях: допомогти безпритульній тварині, зібрати корм для притулку, ініціювати шкільну акцію і завдяки цьому навчитись брати відповідальність за світ навколо себе», – зазначається на сайті проєкту.

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на дітей. Як повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, у місцевих школах запроваджують обов'язкові уроки з так званих «традиційних духовно-моральних російських цінностей». Повідомляється, що новий предмет викладатимуть наймолодшим школярам – першачкам. Предмет, як повідомляється, почнуть викладати у школах вже у новому навчальному році. До шкіл невдовзі надійдуть спеціальні навчальні посібники.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.Головна мета змін – створити єдину цифрову систему швидкого реагування у випадках, коли дитина не відвідує навчання або зникає з освітнього процесу.

Читайте також

Тисячі солдатів і десятки кораблів імітують відбиття російської атаки в Чорному морі
Військові кораблі НАТО відпрацьовують сценарій повномасштабного зіткнення з Чорноморським флотом РФ
24 березня, 12:31
Голова Дарницької РДА провів зустріч з батьками, чиї діти навчалися у гімназії «Київська Русь» на Осокорках
Гімназію «Київська Русь» визнано аварійною, дітям вхід заборонено: що відомо про скандал у столиці
24 березня, 09:55
Українські військові поцілили фрегат морськими дронами Magura
Україна «потопила» фрегат НАТО під час військових навчань у Португалії
17 березня, 16:30
Білорус Руслан здався ЗСУ
Окупант розповів, як зайшов на позиції ЗСУ та розбудив двох бійців, щоб здатися в полон
15 березня, 21:15
Сергіq Гробовий раніше працював у посольстві Кувейту
Має юридичну освіту та знає вісім мов: у Сумах працює незвичний двірник
14 березня, 20:15
Профспілки радять школам відмовитися від стереотипних сценаріїв і букетів
Напередодні 8 березня освітянська профспілка звернулася до учнів із проханням
6 березня, 15:53
Перша леді розповіла про шеф-кухаря з Іспанії, який покращить харчування у школах України
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
4 березня, 20:45
Випускникам радить регулярно перевіряти стан опрацювання документів після надсилання їх на обробку до регіонального центру
Як зареєструватися на НМТ-2026: покрокова інструкція
4 березня, 13:41
Окупант записав коротке повідомлення: «Мам, спасибо тебе за разговор»
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
1 березня, 21:15

Університети переходять на оборонні технології. Заступник міністра пояснив, що вивчатимуть студенти
Університети переходять на оборонні технології. Заступник міністра пояснив, що вивчатимуть студенти
Міносвіти змінює систему держзамовлення на користь дефіцитних професій: роз’яснення заступника міністра
Міносвіти змінює систему держзамовлення на користь дефіцитних професій: роз’яснення заступника міністра
МОН затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: що відомо
МОН затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: що відомо
Рада пояснила причину штрафів за прогули дітей у школі
Рада пояснила причину штрафів за прогули дітей у школі
Чи штрафуватимуть батьків за прогули дітей: роз’яснення ювенальної поліції
Чи штрафуватимуть батьків за прогули дітей: роз’яснення ювенальної поліції

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
