Українські школи запроваджують уроки про гуманне ставлення до тварин

Міністерство освіти і науки України схвалило програму уроків про гуманне ставлення до тварин «Гуманна освіта та волонтерство»

Міністерство освіти і науки разом із зоозахисниками запускає освітню ініціативу, покликану виховувати в дітей емпатію та відповідальність. Школярам розповідатимуть, як правильно піклуватися про домашніх улюбленців та допомагати безпритульним тваринам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти України.

В українських закладах середньої освіти стартує серія занять, присвячених добробуту тварин. Міністерство освіти і науки України спільно із зоозахисними організаціями запроваджує спеціальні заняття про добробут тварин. Проєкт спрямований на виховання нового покоління, для якого гуманність є природною нормою.

Це 14 готових уроків для початкової та середньої школи, які отримали гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» від Українського інституту розвитку освіти. Матеріали стануть надійним інструментом для вчителів, менторів, батьків та всіх, хто працює з дітьми.

«Діти, яких навчили цінувати життя, виростають дорослими, що його бережуть. Проєкт «Гуманна освіта та волонтерство» змалку формує в українців і українок турботливе й відповідальне ставлення до природи та тварин», – наголосили у міністерстві.

Експерти наголошують, що в умовах війни, коли багато тварин опинилися на вулиці або в зоні бойових дій, дітям важливо бачити приклади доброти. Це не лише вчить турботі про слабших, а й допомагає знизити рівень стресу та агресії в учнівському середовищі.

«Гуманна освіта – це не просто знання про тварин, довкілля чи етику. Це простір, у якому дитина змінює свій світогляд, розвиває емпатію та дружелюбність. Це також можливість втілювати свої цінності у діях: допомогти безпритульній тварині, зібрати корм для притулку, ініціювати шкільну акцію і завдяки цьому навчитись брати відповідальність за світ навколо себе», – зазначається на сайті проєкту.

