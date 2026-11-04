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Міносвіти назвало найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2026 році

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Міносвіти назвало найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2026 році
Найбільше вступників на бюджет у 2026 році обрали медсестринство
фото з відкритих джерел

На навчання за кошти державного та регіонального бюджетів зарахували 70 717 студентів

Найбільше вступників на бюджет до закладів фахової передвищої освіти у 2026 році зарахували на медсестринство. Друге місце посіла спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», третє – «Електрична інженерія». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Найбільше заяв подали вступники на основі базової середньої освіти (після 9 класів) – 230 139. На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) надійшла 154 151 заява

Також до коледжів вступали на основі кваліфікації робітника (26 500 заяв) та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (1 392 заяви).

Загалом до першої десятки потрапили десять спеціальностей, на які зарахували від 2 тис. до понад 7 тис. вступників. Розрив між першим і десятим місцями становить більш ніж утричі.

Найпопулярніші спеціальності серед зарахованих на бюджет:

  1. Медсестринство – 7 469;
  2. Будівництво та цивільна інженерія – 4 085;
  3. Електрична інженерія – 3 847;
  4. Автомобільний транспорт – 3 374;
  5. Харчові технології – 3 201;
  6. Машинобудування – 2 751;
  7. Агроінженерія – 2 674;
  8. Комп’ютерна інженерія – 2 388;
  9. Інженерія програмного забезпечення – 2 304;
  10. Облік і оподаткування – 2 015.

Раніше «Главком» писав, що за попередніми підсумками вступної кампанії-2026 найбільше рекомендацій на бюджет до закладів вищої освіти отримали вступники на спеціальність «Середня освіта» – 6 038. До п'ятірки лідерів також увійшли «Медицина» (4 253 рекомендації), «Будівництво та цивільна інженерія» (3 462), «Комп'ютерні науки» (3 066) та «Електрична інженерія» (2 958). Загалом на ці п'ять спеціальностей припало 19 777 рекомендацій, або 27% від їхньої загальної кількості.

Водночас 37 002 із 73 129 бюджетних рекомендацій надали вступникам на спеціальності з особливою державною підтримкою. До таких напрямів належать, зокрема, педагогічні, інженерні, аграрні спеціальності, а також автоматизація і робототехніка.

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Теги: освіта навчання вступна кампанія

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