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Махінації з гуманітарною допомогою: як Чехія каратимиме українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Махінації з гуманітарною допомогою: як Чехія каратимиме українських біженців
Чехія буде ретельно відслідовувати допомогу українцям
фото із відкритих джерел

Робити новоприбулим родичам, які живуть разом із українцям, окрему заявку для отримання більшої виплати у Чехії заборонено

Українські біженці мають вказувати правдиву інформацію при поданні заявки на гуманітарну допомогу. Як зазначили в організації IOM, в разі махінацій з гуманітарною допомогою, українців можуть змусити повернути вже виплачені гроші. Йдеться зокрема про спільне проживання з новоприбулими в Чехію родичами.

Відповідно до закону, біженці зобов’язані повідомляти Міністерство праці про це. Близьких родичів, які тільки приїхали в Чехію та також отримали візу тимчасового захисту, треба подавати в своїй заявці на гуманітарну допомогу. Йдеться про випадки, коли вони живуть з вами.

«Доходи та майно іноземців з візою тимчасового захисту, які проживають разом і спільно покривають витрати на життєві потреби, оцінюються в одній заявці на отримання гуманітарної допомоги», – підкреслили в IOM.

Тобто робити новоприбулим родичам, які живуть разом з вами, окрему заявку для отримання більшої виплати – заборонено. «У випадку, якщо особа приховує факт спільного проживання з новоприбулими членами своєї родини, Уряд праці після здійснення перевірки може вимагати повернути вже виплачену гуманітарну допомогу», – заявили в IOM.

Це правило розповсюджується і на новонароджених дітей. Також в Міністерство праці потрібно повідомляти, якщо родич переїхав, у випадку розлучення або смерті. Це також впливає на розмір гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше кримінальний розшук звинуватив у шахрайстві 52-річного чоловіка з чеського міста Рокіцана. За даними слідства, він фіктивно розміщував українських біженців та отримував гроші від держави. Загалом він заробив майже 2 мільйони крон. 

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Теги: шахрайство гроші Чехія українці майно біженці розшук

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