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Гаджети в школах не допомогли: зумери відстають від міленіалів за знаннями – Fortune

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Гаджети в школах не допомогли: зумери відстають від міленіалів за знаннями – Fortune
У 2024 році США витратили понад $30 млрд на ноутбуки й планшети для шкіл
фото ілюстративне

Нейробіолог Джаред Куні Горват: зумери – перше покоління з гіршими результатами тестів, ніж у попередників

Покоління Z демонструє гірші результати з математики, грамотності та інших дисциплін, ніж міленіали в тому ж віці – попри безпрецедентний доступ до технологій у школі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

$30 млрд на ноутбуки замість підручників

Ще 2002 року штат Мейн першим у США запустив програму масового забезпечення школярів технікою – тієї ж осені 17 тисяч ноутбуків Apple роздали семикласникам у 243 школах, а до 2016-го їх кількість зросла до 66 тисяч. Досвід Мейну повторили по всій країні: у 2024 році Сполучені Штати витратили понад $30 млрд на ноутбуки й планшети для шкіл.

Однак ефект виявився протилежним очікуваному. У письмових свідченнях перед сенатським комітетом США з питань торгівлі, науки й транспорту нейробіолог Джаред Куні Горват заявив, що покоління Z – перше в новітній історії, чиї результати стандартизованих тестів виявилися гіршими, ніж у попереднього покоління. Спираючись на дані міжнародного дослідження PISA серед 15-річних, він зафіксував чітку кореляцію: що більше часу школярі проводять за комп'ютером на уроках, то гірші результати вони показують. Свою роль, за словами вченого, відіграла і поява iPhone 2007 року.

Ще 2017-го Fortune повідомляв, що результати тестів у школах Мейну не покращилися за 15 років роботи програми – тодішній губернатор штату Пол Лепаж назвав її «масштабним провалом».

Чому гаджети заважають навчатися

За опитуванням дослідницького центру EdWeek серед 846 учителів, 55% із них проводять з освітніми технологіями від однієї до чотирьох годин щодня, а чверть – по п'ять годин. Утім, дослідження серед трьох тисяч студентів показало: майже дві третини часу за комп'ютером ті витрачали не на навчання, а на сторонні справи. За словами Горвата, саме постійне перемикання уваги заважає засвоювати матеріал – переривання концентрації погіршує формування пам'яті й збільшує кількість помилок.

Психологиня Університету штату Сан-Дієго Джин Твендж додає, що річ не лише в самому екранному часі – багато застосунків, зокрема соцмережі й ігри, спеціально розроблені викликати звикання. Дослідження Університету Бейлора з листопада 2025 року показало, що TikTok потребує від користувача найменше зусиль серед усіх подібних сервісів – навіть менше, ніж Instagram Reels чи YouTube Shorts.

Проблема настільки загострилася, що в судовому позові проти Meta, Snap, TikTok і YouTube вже фігурують 1600 позивачів із 350 родин і 250 шкільних округів – вони звинувачують компанії у створенні платформ, що спричиняють залежність і провокують депресію та самоушкодження в дітей.

Що пропонують зробити

Горват запропонував Конгресу США встановити стандарти ефективності освітніх цифрових інструментів і обмежити збір даних про неповнолітніх користувачів. Дехто вже діє на випередження: станом на серпень 2025 року 17 штатів повністю заборонили використання телефонів у школах протягом навчального дня, ще 35 – обмежили це право частково.

Наслідки для покоління Z можуть проявитися і на ринку праці: дослідження Стенфордського університету зафіксувало непропорційно сильний вплив розвитку штучного інтелекту саме на молодих спеціалістів початкового рівня – ШІ забирає дедалі більше стартових завдань, з якими раніше й починали кар'єру випускники.

Нагадаємо, «Главком» уже писав, що зумери обирають професії, від яких відмовлялися міленіали – молодь дедалі частіше уникає посад, які легко може зайняти штучний інтелект.

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Теги: навчання штучний інтелект YouTube молодь школярі TikTok соцмережі професії зумери

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