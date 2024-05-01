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Омбудсмен повідомив, у скількох школах України досі вивчають російську як окремий предмет

Катерина Іванова
glavcom.ua
Омбудсмен повідомив, у скількох школах України досі вивчають російську як окремий предмет
У 2022 році кількість учнів, що вивчали російську мову у школах, зменшилася у більше, ніж у 100 разів
фото з відкритих джерел

Мовний омбудсмен опублікував дані щодо загальної мовної ситуації у садочках, школах та позашкільних закладах України

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь опублікував звіт за 2023 рік щодо дотримання мовного закону у різних сферах діяльності. Згідно з ним, в Україні залишилося три школи, в яких російську мову викладають як окремий предмет. Водночас 20% дошкільнят не розуміють українську мову.

Ситуація у дошкільній освіті

Станом на 20 липня 2023 року на підконтрольній Україні території працювало 10 863 закладів дошкільної освіти. Це на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. 54% з них працювали у звичайному режимі.

У липні 2023 року виховувалися українською мовою 927 144 дошкільняти – це понад 99% від загальної кількості та найвищий показник за всі роки.

Угорською мовою виховувалися 10% дітей у садочках Закарпатської області та 12% – румунською в Чернівецькій області. Іншими мовами виховний процес відбувався для близько 500 дошкільнят по всій Україні.

Водночас 33,9% дітей дошкільного віку не відвідують садочки й виховуються виключно в сім’ях, тому там є ймовірність домінування російської, як зазначається у звіті.

Зокрема, згідно з опитуванням громадської організації «Спільномова», в якому взяли участь 5-річні вихованці шести київських закладів дошкільної освіти, лише 15% дітей активно використовують українську мову, 65% належать до змішаної групи, а 20% дітей навіть не розуміють українську мову.

Загалом протягом 2023 року до Уповноваженого надійшло 7 скарг на порушення мовного законодавства закладами дошкільної освіти.

Загальна середня школа

У 2023/2024 навчальному році кількість закладів загальної середньої освіти скоротилася на 2,3%, порівняно з даними за 2022/2023 рік. У 12 352 школах навчався 3 867 801 учень (з урахуванням дітей, які за кордоном, але продовжують навчатися дистанційно).

Кількість закладів, в яких навчання відбувається виключно українською мовою, у 2023 році склала 12 155 – 98,4%. Крім того, українською навчається 3 834 708 учнів – 99,1%. 447 школярів (0,01%) продовжують навчатися російською мовою на рівні із державною. У 2022/2023 навчальному році таких було 1362.

У 2022 році кількість учнів, що вивчали російську мову у школах, зменшилася у більше, ніж у 100 разів: з 454,8 тисячі у вересні 2021 року до близько 4 тисяч станом на 1 вересня 2022 року.

У 2023/2024 році кількість школярів, що вивчають російську мову як окремий предмет, скоротилася ще у 5 разів – до 768. Російську мову продовжують викладати у трьох школах країни.

Всього на адресу Уповноваженого надійшло 27 звернень щодо порушення мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти. З них 9 – із Києва, 6 – із Дніпропетровської області, 4 – з Одеської, 3 – з Харківської, 2 – зі Львівської, по 1-му з Волинської, Житомирської та Миколаївської.

Також залишається проблемою опанування деякими представниками нацменшин української мови. Зокрема, дослідження показало, що у школах міста Берегове, що на Закарпатті, навчаються 648 дітей ромської національності, 645 з яких навчаються не ромською і не українською, а угорською мовою.

Позашкільна освіта

Освітні послуги в системі позашкільної освіти надаються як в закладах освіти, так й іншими організаціями. Зважаючи на це, залишається неврегульованим застосування державної мови у різноманітних клубах, секціях, курсах, групах, майстер-класах, приватних школах без статусу закладу освіти.

Нагадаємо, учителі під час освітнього процесу мають використовувати державну мову, незалежно від того, якою мовою вони послуговуються в побуті. Таке правило стосується як уроків, так і спілкування педагогів з учнями під час перерв чи виховних годин. Про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Також Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до місцевих органів влади, військових адміністрацій і власників приватних дошкільних закладів, щоб ті перейменували садки відповідно до норм українського правопису. 

Читайте також: Про мову. Коли українські держслужбовці заговорять українською?
Теги: навчання послуги Тарас Кремінь школа українська мова

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