Викладачі Університету Шевченка назвали спеціальності, на які критично бракує студентів

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка цього року зафіксовано значний недобір студентів на низці природничих і технічних спеціальностей

На освітню програму «Прикладна фізика та наноматеріали» у 2025 році вступили 22 людей, цього року – лише семеро

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка цього року на низці природничих та технічних спеціальностей спостерігається значний недобір студентів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Бідна «цариця наук». Вступ-2026: чому молодь ігнорує точні науки і до чого це веде».

Як зазначив «Главком», за попередніми неофіційними даними, механіко-математичний, хімічний, фізичний факультети та радіофізичний факультети Київського національного університету ім. Шевченка цього року мають недобір у середньому до 50%. Ймовірно, певною мірою дався взнаки перетік вступників у виші на заході країни.

«В останні п’ять років спостерігається тенденція до зменшення кількості вступників на наш факультет і загалом на напрямок STEM», – констатує заступниця декана факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем університету ім. Шевченка Юлія Веремій.

На думку заступниці декана, втрати в царині STEM великою мірою пов’язані з виїздом багатьох здібних школярів та студентів за кордон. «Це інтернаціональні професії, не зав’язані на бездоганному знанні мови, культури чи певних регіональних особливостей, тому вони запитані в будь-якій країні Європи, в США, Канаді тощо», – каже науковиця.

На освітню програму «Прикладна фізика та наноматеріали» у 2025 році вступили 22 людей, цього року – лише семеро; на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку» зарахували так само, як і минулого року, 12 осіб. Ліцензійний обсяг на ці дві спеціальності – 120 місць. А вчитимуться лише 19 першокурсників.

«Проблема для нас усіх є дійсно болючою – спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали», попри шалену затребуваність випускників у відповідних галузях виробництва, є під загрозою», – додав викладач факультету, професор Анатолій Веклич.

«Главком» наголосив, що держава намагається зарадити ситуації. Визначено 46 спеціальностей, яким надано особливу підтримку, 40 з них – цивільні. Це означає більше бюджетних місць, легше переведення з контракту на бюджет, на деяких напрямках – вища стипендія. На такі спеціальності легше вступити.

Нагадаємо, до 29 столичних закладів вищої освіти, які мають статус академій або інститутів, вступники подали 20 375 заяв. Найбільше заяв отримали Національна академія внутрішніх справ, Міжрегіональна академія управління персоналом та Національна академія Служби безпеки України.

Раніше «Главком» проаналізував вступну кампанію до київських університетів. Загалом до 46 столичних університетів вступники подали 378 308 заяв.