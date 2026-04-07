Чи врятує Україну народжуваність? Демограф дав сумний прогноз

Експерт пояснив, чому демографічна політика дає результат лише через десятиліття

Навіть суттєве зростання народжуваності не дасть швидкого ефекту для демографічної ситуації в Україні. Відчутні зміни у віковій структурі населення можливі лише через десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександра Гладуна.

За словами Гладуна, ключова загроза старіння населення полягає не стільки у загальній чисельності, скільки у віковій структурі. Зростання частки людей старшого віку призводить до підвищеного навантаження на економічно активне населення та може сповільнювати економічний розвиток країни.

«Основна загроза – уповільнення темпів економічного розвитку. Через велику кількість пенсіонерів країна економічно буде слабшати і потроху «просідати». І тут проблема навіть не в чисельності населення як в такій, а більше в його віковій структурі», – пояснив Гладун.

Гладун наголосив, що одним із ключових інструментів покращення ситуації є підвищення народжуваності, однак цей процес має відкладений ефект і не може дати швидкого результату.

«Для того, щоб покращити вікову структуру, треба збільшувати народжуваність. Але це покращення не відбудеться відразу. Якщо навіть умовно візьмемо, що народжуваність збільшиться у нас удвічі, то країна за віковою структурою та чисельністю населення відчує це років через 20-–30», – зазначив експерт.

Гладун підкреслив, що демографічна політика є довгостроковою стратегією, яка потребує системного підходу та стабільності державних рішень.

«Тобто вся демографічна політика – це гра в довгу. За рік-два ситуація не зміниться. Для покращення ситуації має працювати довготривала та виважена соціальна і демографічна політика», – додав він.

