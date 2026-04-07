Чи врятує Україну народжуваність? Демограф дав сумний прогноз

Єгор Голівець
Демограф назвав ключову проблему старіння населення України
Експерт пояснив, чому демографічна політика дає результат лише через десятиліття

Навіть суттєве зростання народжуваності не дасть швидкого ефекту для демографічної ситуації в Україні. Відчутні зміни у віковій структурі населення можливі лише через десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександра Гладуна.

За словами Гладуна, ключова загроза старіння населення полягає не стільки у загальній чисельності, скільки у віковій структурі. Зростання частки людей старшого віку призводить до підвищеного навантаження на економічно активне населення та може сповільнювати економічний розвиток країни.

«Основна загроза – уповільнення темпів економічного розвитку. Через велику кількість пенсіонерів країна економічно буде слабшати і потроху «просідати». І тут проблема навіть не в чисельності населення як в такій, а більше в його віковій структурі», – пояснив Гладун.

Читайте також: 50 тис. за народження дитини. Мало це чи багато: що каже світовий досвід?

Гладун наголосив, що одним із ключових інструментів покращення ситуації є підвищення народжуваності, однак цей процес має відкладений ефект і не може дати швидкого результату.

«Для того, щоб покращити вікову структуру, треба збільшувати народжуваність. Але це покращення не відбудеться відразу. Якщо навіть умовно візьмемо, що народжуваність збільшиться у нас удвічі, то країна за віковою структурою та чисельністю населення відчує це років через 20-–30», – зазначив експерт.

Гладун підкреслив, що демографічна політика є довгостроковою стратегією, яка потребує системного підходу та стабільності державних рішень.

«Тобто вся демографічна політика – це гра в довгу. За рік-два ситуація не зміниться. Для покращення ситуації має працювати довготривала та виважена соціальна і демографічна політика», – додав він.

Читайте також: Ольга Духніч: Нашу демографічну кризу ми побачимо через 5–10 років

Раніше директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України» про три вирішальні фактори для повернення українців додому. За її словами, держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус.

Також Елла Лібанова пояснила, чому в Україні не буде бебі-буму після війни. Також демограф вказала на шкоду тривалої декретної відпустки в Україні.

Нагадаємо, кандидат економічних наук Олексій Позняк розповів, яку категорію українців повернути з-за кордону найважче.

Читайте також:

Теги: демографічна криза Україна населення

Читайте також

Чому тепер європейці не поспішають допомагати США
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
16 березня, 12:27
Україна та Саудівська Аравія уклали домовленість про оборонне співробітництво
Україна стає експортером безпеки: що стоїть за угодою з Саудівською Аравією
28 березня, 16:01
Трамп прискорює нову архітектуру безпеки Європи
Удар Трампа по НАТО: Україна стає опорою безпеки Європи
2 квiтня, 21:08
Експерти твердять, що зараз українці шукають роботу з гнучким графіком
П'ять найбільш оплачуваних професій в Україні: складено новий рейтинг
11 березня, 10:44
Бундестаг дозволив постачання зброї без окремих дозволів
Німеччина спростила експорт зброї до України: що зміниться
20 березня, 12:52
Лютий став першим місяцем з 2023 року, коли Київ повернув більше території в Україні, ніж втратив
Ілон Маск допоміг українцям перейти у контрнаступ – WSJ
21 березня, 18:34
95-та бригада встановила контроль над Березовим
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині
26 березня, 18:49
О 21:23 в Україні почалися відбої тривог
Росія атакувала Україну «Кинджалами»
28 березня, 21:35
За 30 метрів від посольства України впали уламки ракети Ірану
Ракетні уламки впали біля посольства України в Ізраїлі (фото)
31 березня, 14:54

Фіктивні «гастролі» допомогли 28 чоловікам виїхати з України: викрито нову схему
Фіктивні «гастролі» допомогли 28 чоловікам виїхати з України: викрито нову схему
Як будуть вимикати світло 8 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 8 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Житло заберуть через 1 гривню боргів? Тимошенко попередила про наслідки закону, ухваленого Радою
Житло заберуть через 1 гривню боргів? Тимошенко попередила про наслідки закону, ухваленого Радою
Помер колишній міністр фінансів Ігор Мітюков
Помер колишній міністр фінансів Ігор Мітюков
Рада ухвалила закон про об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться
Рада ухвалила закон про об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться
«Фектінг, чекінг, єбакінг»: Порошенко емоційно виступив у парламенті
«Фектінг, чекінг, єбакінг»: Порошенко емоційно виступив у парламенті

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
