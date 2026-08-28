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У Львові лікарі видалили жінці псевдоаневризму розміром з грейпфрут (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Після операції жінці не доводиться ховати руку під одягом
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Хірург назвав утворення на руці жінки «другим серцем» 

Лікарі провели операцію пацієнтці з Івано-Франківщини з видалення незвичної псевдоаневризми розміром з грейпфрут. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Першого медичного об'єднання Львова.

54-річна Олександра Василів звернулася до лікарів у Львові зі скаргою на мішок з кров'ю, який утворився в ділянці ліктьового згину руки. За словами медиків, це утворення заважало пацієнтці працювати та пульсувало, наче «друге серце». Зʼясувалося, на руці жінки виникла гігантська псевдоаневризма, яка потребувала видалення.

19 років тому в Олександри Василів відмовили нирки, тому вона певний час перебувала на гемодіалізі. Зрештою їй виконали трансплантацію нирки. Однак жінка боялася, що орган може відмовити, тому вирішила залишити фістулу (хірургічне з'єднання між артерією та веною, яке формують для гемодіалізу).

У Львові лікарі видалили жінці на руці псевдоаневризму розміром з грейпфрут
У Львові лікарі видалили жінці на руці псевдоаневризму розміром з грейпфрут
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

«Через 7 років так і сталося. Відтоді жінка повернулася до діалізу. На той час у ділянці фістули вже з’явилася невелика «припухлість» – псевдоаневризма. Через мікророзрив у стінці судини кров виходила за її межі, утворюючи пульсуючий мішок, з якого знову поверталася у загальний кровотік. Попри це, доступ продовжили використовувати для діалізу», – пояснили в лікарні.

Лікарі видалили жінці на руці псевдоаневризму розміром з грейпфрут
Лікарі видалили жінці на руці псевдоаневризму розміром з грейпфрут
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Олександра Василів багато працює та порається по господарству, тому її рука з фістулою постійно зазнавала навантажень та могла травмуватися. Через це утворення на руці почало збільшуватися. «Вона роками мене не турбувала, але цього літа почала стрімко збільшуватися. Болі були страшні, а страх ще більший. Могла звернутися до лікарів і раніше, але відкладаєш. Може, перестане боліти, може, нічого страшного? І так себе тягнеш-тягнеш. Але зрештою біль уже неможливо було терпіти», – розповіла жінка.

У Львові лікарі видалили жінці псевдоаневризму розміром з грейпфрут (фото) фото 1
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Тож лікарі провели видалення псевдоаневризми. Операція тривала дві години, хірургам вдалося видалити 300 мл крові з новоутворення. «Ми виявили, що всередині псевдоаневризми зберігався активний кровотік, тому вона пульсувала практично в ритмі серця. Фактично це було схоже на «друге серце» на руці. Через значні розміри та постійний кровотік у разі розриву вона могла спричинити масивну кровотечу. Тому ми вирішили видалити утворення, забезпечити надійний гемостаз і відновити нормальні структури руки», – розповів хірург Андрій Мелень.

Нині Олександра Василів почувається краще. Тепер жінці не доводиться ховати руку під одягом.

Нагадаємо, у Львові лікарі прооперували пацієнтку з незвичним діагнозом. Роками печінку жінки знищував паразит, однак вона про це не здогадувалася. 44-річна Євгенія Бовдрич звернулася до лікарів, вони виявили у неї збільшену печінку та новоутворення. Згодом медики діагностували жінці альвеококоз печінки.

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Теги: Львів лікар Івано-Франківщина лікарня жінка хвороба

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