Школи Одеси показали чудовий результат на НМТ: список найкращих закладів
Із топ-10 шкіл Одеси за результатами НМТ вісім увійшли до топ-200 шкіл України
Одеський ліцей №117 показав найвищий середній результат НМТ-2026 серед шкіл міста – 145,1 бала. До першої десятки також увійшли Рішельєвський науковий ліцей, приватні ліцеї «Світоч», «Азбука» та «Приморський», а також інші заклади з результатами понад 132 бали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Другим став комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей» – 140,1 бала, третім – ТОВ «Одеський приватний ліцей «Світоч» із результатом 139,5 бала.
Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.
Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.
Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.
|Місце
|Назва навчального закладу
|Місце у рейтингу України
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|1
|Одеський ліцей № 117 Одеської міськради
|14
|145.1
|170.1
|38/152
|100
|2
|Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей»
|46
|140.1
|163.4
|89/352
|100
|3
|ТОВ «Одеський приватний ліцей «Світоч»
|55
|139.5
|163.9
|9/36
|100
|4
|Приватна організація (установа, заклад) «Одеський ліцей «Азбука»
|95
|136.7
|160.8
|7/28
|100
|5
|Одеський ліцей «Приморський» Одеської міськради
|102
|136.3
|159.3
|70/280
|100
|6
|Приватний заклад «Одеський приватний ліцей «Ніка-М»
|130
|135.2
|159
|5/16
|100
|7
|Одеський приватний ліцей «Крок»
|173
|133.8
|156.9
|38/152
|100
|8
|Одеський ліцей «Лідер» Одеської міськради
|185
|133.5
|155.5
|107/424
|100
|9
|Міжнародна академічна школа «Одеса»
|216
|132.8
|155.9
|23/84
|100
|10
|Приватний заклад «Одеський ліцей "Чорноморський»
|248
|132.1
|155
|24/96
|100
Нагадуємо, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.
Раніше «Главком» писав, що до топ-10 шкіл Одеської області за результатами НМТ-2026 увійшов Маринівський ліцей Раухівської селищної ради. Попри те, що тестування тут склали лише вісім учасників, заклад посів сьоме місце в обласному рейтингу.
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