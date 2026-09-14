Школи Одеси показали чудовий результат на НМТ: список найкращих закладів

Із топ-10 шкіл Одеси за результатами НМТ вісім увійшли до топ-200 шкіл України

Одеський ліцей №117 показав найвищий середній результат НМТ-2026 серед шкіл міста – 145,1 бала. До першої десятки також увійшли Рішельєвський науковий ліцей, приватні ліцеї «Світоч», «Азбука» та «Приморський», а також інші заклади з результатами понад 132 бали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Другим став комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей» – 140,1 бала, третім – ТОВ «Одеський приватний ліцей «Світоч» із результатом 139,5 бала.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Одеський ліцей № 117 Одеської міськради 14 145.1 170.1 38/152 100 2 Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей» 46 140.1 163.4 89/352 100 3 ТОВ «Одеський приватний ліцей «Світоч» 55 139.5 163.9 9/36 100 4 Приватна організація (установа, заклад) «Одеський ліцей «Азбука» 95 136.7 160.8 7/28 100 5 Одеський ліцей «Приморський» Одеської міськради 102 136.3 159.3 70/280 100 6 Приватний заклад «Одеський приватний ліцей «Ніка-М» 130 135.2 159 5/16 100 7 Одеський приватний ліцей «Крок» 173 133.8 156.9 38/152 100 8 Одеський ліцей «Лідер» Одеської міськради 185 133.5 155.5 107/424 100 9 Міжнародна академічна школа «Одеса» 216 132.8 155.9 23/84 100 10 Приватний заклад «Одеський ліцей "Чорноморський» 248 132.1 155 24/96 100

Нагадуємо, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

Раніше «Главком» писав, що до топ-10 шкіл Одеської області за результатами НМТ-2026 увійшов Маринівський ліцей Раухівської селищної ради. Попри те, що тестування тут склали лише вісім учасників, заклад посів сьоме місце в обласному рейтингу.