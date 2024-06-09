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Росія звинувачує власних фізиків у державній зраді

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Росія звинувачує власних фізиків у державній зраді
77-річного вченого Анатолія Маслова у травні засудили до 14 років колонії суворого режиму
фото з відкритих джерел

ФСБ вважає контакти з іноземними вченими зрадою Батьківщини

Російський президент Володимир Путін часто хвалиться тим, що його країна є лідером у світі в розробці гіперзвукової зброї, швидкість якої в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Але ряд російських фізиків, які працюють над наукою, що лежить в їх основі, були звинувачені в державній зраді та ув'язнені в останні роки, що правозахисні групи вважають надмірним придушенням. Про це повідомляє ВВС.

З 2015 року було заарештовано 12 фізиків, які так чи інакше пов’язані з гіперзвуковою технологією або з установами, які над нею працюють. Усіх їх звинувачують у державній зраді, яка може включати передачу державної таємниці іноземним державам.

Суди у справі про державну зраду росіян проходять за закритими дверима, тому незрозуміло, у чому саме їх звинувачують. У Кремлі сказали лише, що «звинувачення серйозні» і не можуть коментувати далі, оскільки до справи причетні спецслужби. Але колеги та адвокати кажуть, що вчені не брали участі в розробці зброї, і що деякі справи базуються на тому, що вони відкрито співпрацювали з іноземними дослідниками.

Вчені ITAM кажуть, що науковці бояться займатися деякими напрямками, а талановита молодь йде з науки.

Генерал ФСБ у відставці Олександр Михайлов каже, що ФСБ «має забезпечити конфіденційність» військових технологій. Додає, що «безсумнівно», повинні бути «суттєві підстави» для суворих вироків. Михайлов зазначає, що нинішній сплеск справ про державну зраду є результатом розширення свобод і демократії в 1990-х роках. За його словами, це призвело до зміни ставлення з радянських часів, коли, за його словами, ті, хто мав доступ до державної таємниці, були «ретельно перевірені» і «розуміли відповідальність» за її розкриття.

Нагадуємо, що російський суд визнав 77-річного вченого Анатолія Маслова, який вивчав гіперзвукові технології, винним у передачі даних, які містять держтаємницю. 

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Теги: путін технології молодь вчені

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Наука та освіта

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