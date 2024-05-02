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Стало відомо, у яких вищих навчальних закладах порушували мовне законодавство в 2023 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стало відомо, у яких вищих навчальних закладах порушували мовне законодавство в 2023 році
У Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського зафіксовано порушення мовного законодавства
фото з відкритих джерел

Найбільша кількість звернень, що стосувалися порушення вимог використання державної мови, надійшла з Києва

У 2023 році до мовного омбудсмена надійшло 96 звернень щодо порушення мовного законодавства в закладах вищої та фахової передвищої освіти. Про це йдеться у щорічному звіті Уповноваженого із захисту української мови.

Загальна кількість отриманих скарг була в 2,5 раза більша за показники попереднього – 2022 року. В офісі мовного омбудсмена вважають, що причиною різниці в кількості звернень є не погіршення ситуації з дотриманням вимог законів, а, скоріше, зростання активності студентів і їхньої готовності до захисту своїх мовних прав.

Найбільша кількість звернень, що стосувалися порушення вимог використання державної мови, надійшла з Києва (42), трохи менше – з Харкова (9), Одеси (9) та Дніпра (6). Повідомлення здебільшого стосувалися того, що працівники закладів освіти викладали навчальні дисципліни та надавали навчальні матеріали російською.

Також минулого року Уповноважений перевірив 16 вишів та 2 заклади фахової передвищої освіти. Завдяки цьому виявили, що мовного законодавства не дотримувалися:

  1. Харківська державна академія культури;
  2. Дніпровський державний медичний університет;
  3. ВНЗ «Київська академія прикладних мистецтв»;
  4. Державний податковий університет;
  5. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
  6. Одеський національний економічний університет;
  7. Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;
  8. Національний університет «Одеська політехніка»;
  9. Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького;
  10. ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;
  11. Київський фаховий коледж зв’язку.

В офісі мовного омбудсмена стверджують, що українська мова в 2023 році зміцнила свої позиції у сфері освіти попри безпекові ризики, освітні втрати та структурні проблеми в системі освіти.

«Позитивні тенденції останніх років не означають, що процеси українізації освіти набули незворотного характеру, а відтак питання функціонування державної мови, чіткого дотримання вимог закону в діяльності закладів освіти потребують посиленої уваги і контролю як з боку Міністерства освіти України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, так і з боку українського громадянського суспільствам, – заявили у звіті.

За минулий рік винесли 16 попереджень та наклали 3 штрафів науково-педагогічним працівникам.

Нагадаємо, згідно зі звітом мовного омбудсмена, в Україні залишилося три школи, в яких російську мову викладають як окремий предмет. Водночас 20% дошкільнят не розуміють українську мову.

Також Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до місцевих органів влади, військових адміністрацій і власників приватних дошкільних закладів, щоб ті перейменували садки відповідно до норм українського правопису. 

Читайте також: Про мову. Коли українські держслужбовці заговорять українською?
Теги: Тарас Кремінь університет самоврядування українська мова

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