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У яких країнах українські випускники найактивніше реєструвалися на НМТ: список

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У яких країнах українські випускники найактивніше реєструвалися на НМТ: список
НМТ можна було складати в Україні та за кордоном
фото з відкритих джерел

Німеччина, Польща та Чехія стали лідерами за кількістю зареєстрованих учасників

У 2026 році фактичну участь у Національному мультипредметному тесті (НМТ) взяли 329 709 учасників. За кордоном для проходження тестування зареєструвалися 18 691 особа, що становить 5,19% від загальної кількості зареєстрованих учасників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У 2026 році вступники могли складати НМТ не лише на території України, де безпекова ситуація дозволяла створити тимчасові екзаменаційні центри, а й за кордоном. Для проведення основних сесій за межами України працювали 52 тимчасові екзаменаційні центри. Ще 23 центри створили для додаткових сесій.

Із зареєстрованих за кордоном на тестування фактично прийшли 14 703 учасники. Таким чином, явка становила близько 79% від кількості зареєстрованих. Водночас 14 325 учасників, тобто 92,6% від тих, хто взяв участь у тестуванні, подолали поріг із чотирьох навчальних предметів.

У яких країнах українські випускники найактивніше реєструвалися на НМТ: список фото 1
графіка: glavcom.ua на основі даних Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

Загалом НМТ за межами України проводили у 32 країнах світу. До переліку країн, де працювали тимчасові екзаменаційні центри, увійшли Азербайджан, Грузія, Естонія, Італія, Канада, Бельгія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва, Португалія, Австрія, Болгарія, Вірменія, Ірландія, Молдова, Польща, Словенія, Хорватія, Румунія, Словаччина, Велика Британія, США, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Франція, Чехія та Швейцарія.

Федеративна Республіка Німеччина стала абсолютним лідером за кількістю учасників, які фактично з'явилися на тестування за кордоном, склавши 4 036 осіб. Республіка Польща – 3 691 учасник (явка склала 83,39%). 

Окрім лідерів, до першої п'ятірки також увійшли Чехія (879), Литва (578) та Болгарія (553). У межах від 100 до 500 учасників мають такі країни, як Австрія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія, Бельгія, Словаччина, Іспанія, Молдова, Франція, Норвегія, Латвія, Швейцарія, Грузія, Італія, Данія, Канада, Румунія, Угорщина, Естонія та Словенія.

Найменше вступників складали тест у США (95), Фінляндії (82), Швеції (74), Португалії (61), Азербайджані (23) та Вірменії (9). У Хорватії зафіксовано показник «НП (0)», що означає відсутність учасників, які з'явилися на іспит.

Таким чином, найбільше українських вступників за кордоном складали НМТ у країнах, де проживає значна кількість українців, тоді як в окремих країнах кількість охочих пройти тестування була невеликою.

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Теги: НМТ навчання вступна кампанія українці за кордоном

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