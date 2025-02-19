Більше ніж 150 китів викинулися на берег у Австралії (відео)

Повернути тварин назад у прибій буде складно, оскільки це створить ризик для безпеки рятувальників

Понад 150 китів опинились на березі біля річки Артур на віддаленому північно-західному узбережжі Тасманії (Австралія). Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з даними, Департаменту природних ресурсів і навколишнього середовища Тасманії, 157 ссавців опинилися на мілині. Експерти, котрі прибули на місце події, підтвердили, що 90 тварин все ще живі.

«Наші масові заходи, пов’язані з висадкою на мілину, зазвичай включають китів-пілотів. Однак це фальшиві косатки, і це наша перша велика масова висадка цих тварин на мілину приблизно за 50 років», – сказав офіцер зв’язку зі службою парків і дикої природи Тасманії Брендон Кларк.

Зазначається, що повернути тварин назад у прибій буде складно, оскільки це створить ризик для безпеки рятувальників.

«На даному етапі ми не знаємо, чому ці тварини опинились на мілині», – сказав він, додавши, що гелікоптерна розвідка припустила, що на пляжах за 10 км по обидва боки від місця висадження на мілину не було інших тварин.

Реакція Департаменту охорони навколишнього середовища Тасманії на висадку на мілину керується «посібником щодо інцидентів з китоподібними», який було переглянуто після найгіршої масової висадки китів в Австралії у 2020 році. Під час цього інциденту понад 450 довгоплавих китів-лоцманів викинулися на берег у гавані Маккуорі, а також на західному узбережжі Тасманії.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року активісти врятували понад 200 китів-гринд, які викинулися на берег на південному заході Австралії. За словами керівника організації Geographe Marine Research Іана Візе, зазвичай у подібних ситуаціях гине близько 100 китів-гринд і лише п’ятьох можуть врятувати.