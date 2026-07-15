Зеленський визначився з кандидатом на посаду прем'єра

Голосування за кандидатуру прем'єр-міністра може відбутися цього тижня разом із поданням щодо нового складу уряду

Стефанчук: Рада розгляне кандидатуру Корецького за встановленою процедурою

Верховна Рада отримала офіційне подання президента Володимира Зеленського про призначення голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Телеграм-канал Верховної Ради України.

«До Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, – написав Стефанчук. – Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури».

За словами спікера парламенту, розгляд відбудеться у порядку, передбаченому регламентом: спочатку депутати голосують за кандидатуру прем'єр-міністра, і лише після цього новий очільник уряду подає на затвердження Раді персональний склад Кабінету міністрів.

Проєкт постанови про призначення Корецького зареєстрований у парламенті 15 липня за №15414, суб'єктом права законодавчої ініціативи виступив президент Володимир Зеленський. Документ направлено на розгляд головного комітету – з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який очолює Олена Шуляк.

Хто такий Сергій Корецький

53-річний Корецький очолює НАК «Нафтогаз України» з квітня 2025 року – його призначили за результатами відкритого конкурсу за участю 62 кандидатів, який проводила міжнародна рекрутингова компанія Korn Ferry. До цього він керував «Укрнафтою» та «Укртатнафтою», а кар'єру в паливно-енергетичному секторі починав із посади охоронця в групі компаній «Континіум». Детальніше про шлях імовірного нового прем'єра «Главком» писав у досьє на майбутнього очільника уряду.

Опитані журналістами співрозмовники пояснюють вибір президента управлінським досвідом Корецького під час минулої опалювальної кризи: саме йому доручили готувати енергетичну галузь до нового, як очікується, найважчого за роки війни опалювального сезону. Кандидатуру також уже представили західним партнерам – Корецький супроводжував Зеленського на останньому саміті НАТО в Анкарі.

Що передувало кадровим змінам

12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів після зустрічі з тодішньою прем'єркою Юлією Свириденко, а 14 липня Верховна Рада підтримала відставку її уряду у повному складі. Серед кандидатів на посаду глави уряду також розглядали першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля, міністра оборони Михайла Федорова та міського голову Харкова Ігоря Терехова, однак останній відхилив пропозицію. Народні депутати заявляли, що кандидатура Корецького має ряд переваг перед іншими претендентами, зокрема досвід антикризового управління в енергетичній галузі під час війни.

За попередніми даними нардепів, голосування у Верховній Раді за кандидатуру прем'єр-міністра може відбутися цього тижня разом із поданням щодо нового складу уряду.

Нагадаємо, Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року; про причини кадрового перезавантаження Кабміну президент заявив ще на початку минулого тижня.