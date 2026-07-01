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Омбудсмен назвав одну з ключових проблем шкільної освіти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Омбудсмен назвав одну з ключових проблем шкільної освіти
Лубінець вказав на низку проблем НМТ
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Омбудсмен наполіг на зниженні обов’язкового конкурсного балу НМТ

Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що завдання Національного мультипредметного тесту виходять за межі шкільної програми. Як інформує «Главком», про це омбудсмен сказав під час пресконференції з нагоди своєї четвертої річниці на посаді.

«Тести НМТ виходять за межі шкільної програми. Це прямо міністр (освіти і науки – «Главком») підтвердив», – наголосив Лубінець.

За його словами, зараз, щоб скласти НМТ, дітям потрібно займатися з репетиторами.

Міносвіти в коменатарі «Новій українській школі» заяву Лубінця про те, що тести виходять за межі шкільної програми, не підтвердило. Відомство запевнило, що всі завдання – в рамках програми.

Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини також наполіг на зниженні обов’язкового конкурсного балу НМТ до 130.

«Між Офісом омбудсмена та урядом все ще існує проблема і протиріччя в позиції відносно зниження мінімального балу з 150 до 130 на НМТ. Тому 26 червня я направив лист на прем’єр-міністра України з проханням розглянути це питання, щоб не ускладнювати вступ наших дітей до українських вишів», – підкреслив Лубінець.

На його думку, від «завищених балів» та складнощів зі вступом страждає Україна, а виграють європейські країни, куди їдуть вчитись українські діти.

Крім того, Лубінець вказав на низку проблем НМТ: технічні збої, залежність від повітряних тривог, психологічний тиск, відсутність відкритої апеляції на результати, як це було у ЗНО. 

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. 

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.

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Теги: НМТ Лубінець школа освіта вступна кампанія

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