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До Ради надійшло подання про призначення нового складу уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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До Ради надійшло подання про призначення нового складу уряду
Стефанчук зауважив, що Рада розгляне подання найближчим часом
фото з відкритих джерел

Голова Ради пояснив, коли розглянеться подання

До Верховної Ради надійшло подання про призначення нового складу Кабміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради Руслана Стефанчука.

Внесено подання прем’єр-міністра Сергія Корецького про призначення:

  • Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України;
  • Бережної Тетяни Василівни на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – міністра культури України;
  • Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;
  • Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;
  • Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;
  • Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Калашника Миколи Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;
  • Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;
  • Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;
  • Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;
  • Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;
  • Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Ферчук Оксани Віталіївни на посаду міністра цифрової трансформації України.

«Верховна Рада України розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України, регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про Кабінет міністрів України», – пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського. Він приступив до виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду.

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Теги: Кабмін Верховна Рада уряд Руслан Стефанчук

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