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В Україні стартує сесія мультипредметного тесту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні стартує сесія мультипредметного тесту
Результати мультитесту будуть доступні до 4 липня
фото з відкритих джерел

Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини

Сьогодні, 14 травня, розпочинається основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка триватиме до 25 червня.

Усі абітурієнти, які подали заявки до 3 квітня, отримали запрошення на тестування до 7 травня у своїх персональних кабінетах. У документі вказано дату, час і місце проведення тесту. Проте з міркувань безпеки ця інформація не публікуватиметься у відкритому доступі. Організатори просять учасників не розголошувати дані про пункт тестування.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування  зазначено за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме тест за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташовано тимчасовий екзаменаційний центр.

Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини.

Результати мультитесту будуть доступні до 4 липня. Їх можна буде переглянути у персональному кабінеті.

Додаткова сесія триватиме 14–25 липня.

Нагадаємо, для участі в основній сесії НМТ-2025 зареєструвалися 234 841 цьогорічних і  77 649 минулорічних випускників і випускниць. Серед них 292 419 виявили бажання проходити тестування в Україні, а 20 071 – за кордоном. 

Усі учасники й учасниці НМТ виконуватимуть тестові завдання з трьох обов’язкових предметів (з української мови, математики та історії України) і з одного предмета, який вони вибрали під час реєстрації із запропонованого переліку.  Більшість віддала перевагу іноземним мовам: англійську вибрали 114 664 учасники і учасниці НМТ, німецьку – 3 558, французьку – 315, іспанську –174. На другій сходинці опинилася географія: складатиме 72 870 осіб. Трішки менше осіб, а саме 62 599, виявили бажання пройти тестування з біології. Українську літературу вибрали 46 537 потенційних вступників та вступниць. Найменше учасників і учасниць НМТ вирішили складати фізику й хімію – 8 886 і 2 887 осіб відповідно.

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Теги: вступна кампанія

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