В Україні стартує сесія мультипредметного тесту

Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини

Сьогодні, 14 травня, розпочинається основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка триватиме до 25 червня.

Усі абітурієнти, які подали заявки до 3 квітня, отримали запрошення на тестування до 7 травня у своїх персональних кабінетах. У документі вказано дату, час і місце проведення тесту. Проте з міркувань безпеки ця інформація не публікуватиметься у відкритому доступі. Організатори просять учасників не розголошувати дані про пункт тестування.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначено за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме тест за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташовано тимчасовий екзаменаційний центр.

Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини.

Результати мультитесту будуть доступні до 4 липня. Їх можна буде переглянути у персональному кабінеті.

Додаткова сесія триватиме 14–25 липня.

Нагадаємо, для участі в основній сесії НМТ-2025 зареєструвалися 234 841 цьогорічних і 77 649 минулорічних випускників і випускниць. Серед них 292 419 виявили бажання проходити тестування в Україні, а 20 071 – за кордоном.

Усі учасники й учасниці НМТ виконуватимуть тестові завдання з трьох обов’язкових предметів (з української мови, математики та історії України) і з одного предмета, який вони вибрали під час реєстрації із запропонованого переліку. Більшість віддала перевагу іноземним мовам: англійську вибрали 114 664 учасники і учасниці НМТ, німецьку – 3 558, французьку – 315, іспанську –174. На другій сходинці опинилася географія: складатиме 72 870 осіб. Трішки менше осіб, а саме 62 599, виявили бажання пройти тестування з біології. Українську літературу вибрали 46 537 потенційних вступників та вступниць. Найменше учасників і учасниць НМТ вирішили складати фізику й хімію – 8 886 і 2 887 осіб відповідно.