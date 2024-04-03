МОН повідомив, у яких країнах українці зможуть скласти мультитест (список)

Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою

Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах

Національний мультипредметний тест (НМТ) цьогоріч буде проведено також поза межами України. Зокрема, тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном створять у 57 містах 32 країн. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в:

Австрія;

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Грузія;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Молдова;

Нідерланди;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

США;

Туреччина;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.

Міністерство наголосило, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою, тому якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору.

«Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, – до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті», – написала пресслужба Міносвіти.

Цьогоріч вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначені, а один – на вибір. У переліку обов’язкових – українська мова, математика, а також історія України.

На вибір – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Упродовж одного дня відбувається тестування одразу з чотирьох предметів. Спершу вступники протягом 120 хвилин складають українську та математику, далі дається перерва на 20 хвилин, а після цього треба пройти ще два іспити – з історії України та дисципліни на вибір.

Нагадаємо, Міносвіти затвердило основні дати національного мультипредметного тесту. Буде передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.

Стало відомо, що у професійно-технічних закладах студенти вчитимуться керувати дроном. Завдяки співробітництву з ЄС вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів.

До слова, для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) під час створення персонального кабінету абітурієнти мають змогу скористатися мобільним застосунком «Дія» для автоматичного заповнення паспортних даних.