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МОН повідомив, у яких країнах українці зможуть скласти мультитест (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МОН повідомив, у яких країнах українці зможуть скласти мультитест (список)
Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах

Національний мультипредметний тест (НМТ) цьогоріч буде проведено також поза межами України. Зокрема, тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном створять у 57 містах 32 країн. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в:

  • Австрія;
  • Азербайджан;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Грузія;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Канада;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Молдова;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Норвегія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • США;
  • Туреччина;
  • Угорщина;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Чехія;
  • Швейцарія;
  • Швеція.

Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО. 

Міністерство наголосило, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою, тому якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору. 

«Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, – до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті», – написала пресслужба Міносвіти.

Цьогоріч вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначені, а один – на вибір. У переліку обов’язкових – українська мова, математика, а також історія України.

На вибір – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Упродовж одного дня відбувається тестування одразу з чотирьох предметів. Спершу вступники протягом 120 хвилин складають українську та математику, далі дається перерва на 20 хвилин, а після цього треба пройти ще два іспити – з історії України та дисципліни на вибір.

Нагадаємо, Міносвіти затвердило основні дати національного мультипредметного тесту. Буде передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.

Стало відомо, що у професійно-технічних закладах студенти вчитимуться керувати дроном. Завдяки співробітництву з ЄС вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів.

До слова, для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) під час створення персонального кабінету абітурієнти мають змогу скористатися мобільним застосунком «Дія» для автоматичного заповнення паспортних даних.

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Теги: ЗНО освіта навчання

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