МОН повідомив, у яких країнах українці зможуть скласти мультитест (список)
Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах
Національний мультипредметний тест (НМТ) цьогоріч буде проведено також поза межами України. Зокрема, тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном створять у 57 містах 32 країн. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в:
- Австрія;
- Азербайджан;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Велика Британія;
- Грузія;
- Данія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Канада;
- Латвія;
- Литва;
- Люксембург;
- Молдова;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Норвегія;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- Словаччина;
- США;
- Туреччина;
- Угорщина;
- Фінляндія;
- Франція;
- Чехія;
- Швейцарія;
- Швеція.
Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.
Міністерство наголосило, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою, тому якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору.
«Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, – до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті», – написала пресслужба Міносвіти.
Цьогоріч вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначені, а один – на вибір. У переліку обов’язкових – українська мова, математика, а також історія України.
На вибір – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.
Упродовж одного дня відбувається тестування одразу з чотирьох предметів. Спершу вступники протягом 120 хвилин складають українську та математику, далі дається перерва на 20 хвилин, а після цього треба пройти ще два іспити – з історії України та дисципліни на вибір.
Нагадаємо, Міносвіти затвердило основні дати національного мультипредметного тесту. Буде передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.
Стало відомо, що у професійно-технічних закладах студенти вчитимуться керувати дроном. Завдяки співробітництву з ЄС вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів.
До слова, для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) під час створення персонального кабінету абітурієнти мають змогу скористатися мобільним застосунком «Дія» для автоматичного заповнення паспортних даних.
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