Долю Житнього ринку вирішить суд: прокуратура вимагає захистити пам'ятку

У липні 2025-го Житній ринок було внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва

Прокуратура через суд вимагає зобов’язати балансоутримувача укласти охоронний договір на Житній ринок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У липні 2025-го Житній ринок внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Будівля розташована в історичному центрі Подолу і є важливою складовою історико-архітектурного середовища столиці.

«Разом з цим, балансоутримувач тривалий час ухиляється від виконання встановленого законом обов’язку щодо укладення охоронного договору, що унеможливлює належне забезпечення охорони та збереження об’єкта культурної спадщини», – розповіли у прокуратурі.

Житній ринок – важливий модерністський об’єкт кінця ХХ століття, який відображає розвиток архітектури й будівельних технологій того періоду. Сьогодні він лишається центром торгівлі та економічної активності Подолу. Розташований у серці історичного району, ринок є не лише архітектурним, а й культурним символом Києва.

Житній ринок існує з часів Київської Русі. Навколо площі у першій половині ХІІ століття на кошти торговельно-ремісничих об'єднань були збудовані храми, зокрема, церква Богородиці Пирогощі (Києво-Подільський Успенський собор). У XV столітті Житній ринок – основний торговельний центр міста. Тут двічі на рік збирався ярмарок. Він і далі лишався одним з головних торговельних центрів, чому значною мірою сприяла наближеність до Дніпра та гавані.

Нова будівля ринку була збудована у 1980 році розрахована на 1350 торгових місць – Житній став найбільшим критим ринком у Європі. Його площа – понад 11 тис. м². З нагоди святкування 1500-річчя Києва фасад ринку оздобили металевим панно «Із варяг у греки» художника Анатолія Домнича.

Нагадаємо, Житній ринок було виставлено на аукціон, який планувався у пришвидшеному режимі 25 березня 2024 року. Початкова ціна оренди будівлі – 2,5 млн грн/місяць. Відомий ресторатор Євген Клопотенко запідозрив, що переможець аукціону визначений заздалегідь, тож звернувся щодо цієї проблеми до мера столиці Віталія Кличка. Згодом стало відомо, що аукціон скасовано.

У липні 2025 року Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. З цієї дати на Житній ринок поширюються положення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронні заходи, визначені законодавством.