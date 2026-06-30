Головна Київ Новини
search button user button menu button

Долю Житнього ринку вирішить суд: прокуратура вимагає захистити пам'ятку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Долю Житнього ринку вирішить суд: прокуратура вимагає захистити пам'ятку
Будівля Житнього ринку розташована в історичному центрі Подолу
фото: Київська міська прокуратура

У липні 2025-го Житній ринок було внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва

Прокуратура через суд вимагає зобов’язати балансоутримувача укласти охоронний договір на Житній ринок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У липні 2025-го Житній ринок внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Будівля розташована в історичному центрі Подолу і є важливою складовою історико-архітектурного середовища столиці.

«Разом з цим, балансоутримувач тривалий час ухиляється від виконання встановленого законом обов’язку щодо укладення охоронного договору, що унеможливлює належне забезпечення охорони та збереження об’єкта культурної спадщини», – розповіли у прокуратурі.

Житній ринок – важливий модерністський об’єкт кінця ХХ століття, який відображає розвиток архітектури й будівельних технологій того періоду. Сьогодні він лишається центром торгівлі та економічної активності Подолу. Розташований у серці історичного району, ринок є не лише архітектурним, а й культурним символом Києва.

Житній ринок існує з часів Київської Русі. Навколо площі у першій половині ХІІ століття на кошти торговельно-ремісничих об'єднань були збудовані храми, зокрема, церква Богородиці Пирогощі (Києво-Подільський Успенський собор). У XV столітті Житній ринок – основний торговельний центр міста. Тут двічі на рік збирався ярмарок. Він і далі лишався одним з головних торговельних центрів, чому значною мірою сприяла наближеність до Дніпра та гавані.

Нова будівля ринку була збудована у 1980 році розрахована на 1350 торгових місць – Житній став найбільшим критим ринком у Європі. Його площа – понад 11 тис. м². З нагоди святкування 1500-річчя Києва фасад ринку оздобили металевим панно «Із варяг у греки» художника Анатолія Домнича.  

Нагадаємо, Житній ринок було виставлено на аукціон, який планувався у пришвидшеному режимі 25 березня 2024 року. Початкова ціна оренди будівлі – 2,5 млн грн/місяць. Відомий ресторатор Євген Клопотенко запідозрив, що переможець аукціону визначений заздалегідь, тож звернувся щодо цієї проблеми до мера столиці Віталія Кличка. Згодом стало відомо, що аукціон скасовано.  

У липні 2025 року Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. З цієї дати на Житній ринок поширюються положення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронні заходи, визначені законодавством.

Читайте також:

Теги: прокуратура Київ ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські дрони регулярно вражають російські НПЗ
Росія визнала ефективність українських ударів по НПЗ
1 червня, 10:44
Рятувальники повідомили, що водія затисло понівеченими конструкціями автомобіля
У Києві водій на шаленій швидкості влетів у підземний перехід: є загиблі
5 червня, 18:59
Один із пошкоджених під час обстрілу у ніч на 2 червня медичних закладів Києва
Атака на Київ 2 червня: названо медзаклади, які постраждали від обстрілу
2 червня, 13:58
11 червня на заході та південному сході України очікуються дощі з грозами
Карпати накриють зливи, у Києві до 28°: погода на 11 червня 2026 року
11 червня, 05:59
Ремонтні роботи на бульварі Тараса Шевченка, 2 тривають
Аварії на мережах у центрі Києва: де досі обмежено рух транспорту
10 червня, 13:59
Аварійно-відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі тривають понад добу
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
16 червня, 12:22
Для озеленення комунальники використали мікс сортів гортензії, завдяки чому суцвіття змінюватимуть відтінки впродовж сезону
Змінюватимуть колір упродовж сезону: у центрі Києва з'явилася тисяча гортензій
16 червня, 20:19
Озеленювачі працюють над створенням нових квіткових композицій
На Лук’янівці комунальники оновлюють сквер імені Івана Котляревського
25 червня, 19:45
У небі над столицею працювала ППО
У столиці уламки ракети впали в одному з районів (оновлено)
25 червня, 21:43

Новини

У Києві почалися екстрені відключення світла
У Києві почалися екстрені відключення світла
Долю Житнього ринку вирішить суд: прокуратура вимагає захистити пам'ятку
Долю Житнього ринку вирішить суд: прокуратура вимагає захистити пам'ятку
У Бучі встановлено пам’ятний знак «Вогонь надії»: кому він присвячений
У Бучі встановлено пам’ятний знак «Вогонь надії»: кому він присвячений
1 липня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки
1 липня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки
Порятунок «Кінопанорами»: у Києві створено петицію проти продажу кінотеатру
Порятунок «Кінопанорами»: у Києві створено петицію проти продажу кінотеатру
У Броварах запрацювало соціальне таксі для ветеранів: хто та куди може поїхати
У Броварах запрацювало соціальне таксі для ветеранів: хто та куди може поїхати

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua