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Вступні іспити на магістратуру та аспірантуру: як дізнатися дату, місце проведення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вступні іспити на магістратуру та аспірантуру: як дізнатися дату, місце проведення
Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому
фото: «Суспільне Вінниця»

«Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування»

Учасники вступних випробувань до магістратури та аспірантури вже можуть отримати запрошення-перепустки, де вказані дата, час і місце проведення тестування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Сьогодні, 19 червня, в кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення. У них зазначено дату, час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Учасникам вступних випробувань до магістратури або аспірантури необхідно самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника  на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, мають звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи.

«З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено графіка вступних випробувань. Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, і вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі зростуть усі академічні та іменні стипендії. Зокрема, мінімальна академічна стипендія збільшиться з 2000 до 4000 грн, а стипендія президента для студентів бакалаврату та магістратури – з 10 до 20 тис. грн. 

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Теги: студенти вступна кампанія

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